Comparazione quote: Levante-Santander Over 2,5

I motivi per cercare di conquistare l’intera posta in palio non mancano dunque ad entrambe con il Levante che ha dalla sua la possibilità di giocare nel suo stadio dove ha fin qui raccolto 8 dei suoi 12 che ha attualmente in classifica. Questo dato si contrappone a quello evidenziato dal Racing che ha conquistato i suoi primi punti in trasferta nell’ultima esibizione esterna a Malaga (un paio di turni fa) dopo aver rigorosamente perso le altre 5 gare in trasferta precedenti subendo ben 19 reti (insieme all’Osasuna peggior difesa negli incontri lointano da casa).

Fin qui, dunque, niente pareggi esterni per il Santander ma, soprattutto, ben 11 Over 2,5 totali. Le quote nona caso offrono questo esito a un premio contenuito: pari a 1.40 su Eplay24, a 1.38 su Betsson, a 1.36 su Snai.