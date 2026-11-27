Clicca qui per il dettaglio della giocata vincente.

Werder Brema-Mönchengladbach, quattro Over nelle cinque gare interne

Al Weserstadion la soglia delle tre reti è stata superata in partite anche molto diverse. Il Werder ha battuto il Lipsia 3-1, l’Augusta 3-2 e l’Amburgo 4-0, mentre il Paderborn è uscito da Brema con un 2-2. L’unica eccezione è il 2-0 contro l’Hoffenheim. Il Gladbach arriva da uno 0-1 contro il Dortmund, ma nelle prime dieci giornate ha concesso 26 gol. Per l’Over conta soprattutto la capacità dei padroni di casa di arrivare a tre reti anche senza il contributo degli ospiti, come è successo nell’ultimo turno.

Pronostico Werder Brema-Mönchengladbach | Over 2,5 a 1,50

Venezia-Bologna, occhi sul secondo gol rossoblù

Il Bologna ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte di Serie A. Al Penzo trova una squadra capace di battere l’Udinese, ma reduce anche dalle quattro reti incassate contro la Juventus. Tra gli attaccanti di Palladino merita attenzione Riccardo Orsolini, con tre gol e un assist in quattro precedenti di Serie A contro il Venezia. La scelta riguarda soltanto le reti degli ospiti: con un 2-2 maturerebbe lo stesso esito di uno 0-2, mentre al Bologna non basterebbe vincere di misura per 1-0.

Pronostico Venezia-Bologna | Bologna segna almeno 2 gol a 2,40

Riepilogo

Werder Brema-Mönchengladbach | Over 2,5 a 1,50

Venezia-Bologna | Bologna segna almeno 2 gol a 2,40

Moltiplicatore totale 3,60