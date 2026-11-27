Brest e Paris FC arrivano da tre vittorie consecutive a testa. Per i bretoni il riferimento è Ludovic Ajorque, già a cinque gol, ma il dato che dà più peso al pronostico è quello di squadra: nelle ultime dodici partite interne di Ligue 1 soltanto il PSG ha lasciato il Brest a secco . Il Paris FC, secondo in classifica, risponde con i nove gol di Lassine Sinayoko e arriva dal 4-0 sull’Angers. Entrambe hanno chiuso senza subire reti le ultime due giornate: per il Gol servirà quindi che due attacchi in forma interrompano altrettante serie difensive.

Pronostico Brest-Paris FC | Gol a 1,62

Nottingham Forest-Chelsea, la X all’intervallo accomuna inglesi e londinesi

Il Chelsea ha vinto due trasferte e perso le altre tre, ma in tre di quelle cinque gare il risultato era ancora in parità dopo 45 minuti. Al City Ground la tendenza è persino più marcata. Il Forest ha chiuso quattro primi tempi casalinghi sul pareggio e soltanto contro il Manchester City è riuscito a portarsi avanti prima dell’intervallo. Per la doppia conta quel primo tratto di partita, nel quale né il fattore campo né la maggiore qualità offensiva dei londinesi hanno prodotto con regolarità un vantaggio.

Pronostico Nottingham Forest-Chelsea | X primo tempo a 2,15

Riepilogo

Brest-Paris FC | Gol a 1,62

Nottingham Forest-Chelsea | X primo tempo a 2,15

Moltiplicatore totale 3,48