Pronostico Torino-Lazio, esame granata per Gattuso: occhio alla combo
Due pareggi ciascuno, questo per il momento è l’unico elemento che accomuna la capolista Lazio e il Torino. Le due squadre saranno di fronte, sabato pomeriggio alle ore 18.00, nello stadio granata con motivazioni diverse ma con l’obiettivo identico. Quello di conquistare i punti in palio per migliorare la propria posizione in classifica uno (il Toro al momento è tredicesimo), per consolidare il primato l’altra (i biancocelesti guidano il campionato, imbattuti, a +2 dalla Roma e con un +3 sull’Inter). Ecco quote e pronostico di Torino-Lazio.
Comparazione quote: Torino-Lazio Goal+Over 2,5
La formazione di Abate nelle ultime 4 esibizioni ha rimediato soltanto un punto (1-1 in casa contro il Lecce) mentre quella di Gattuso pure ha rimediato un punto di recente (1-1 a Napoli) ma insieme a 7 vittorie nelle ultime 8 giornate. Da segnalare che il Torino, dopo essere riuscito a realizzare una rete nei primi 45’ per 4 partite di fila ha poi perso questa abitudine nelle ultime 3 gare disputate (viene da tre 0-0 al termine del primo tempo) mentre la Lazio da 4 turni va sempre a segno prima dell’intervallo (che diventano 6 se si considerano gli ultimi 7).
Per i granata, infine, 5 volte Goal nelle 6 gare casalinghe fin qui disputate e 4 volte Over 2,5. Due esiti che potrebbero andar bene anche in questa sfida.
La combo Goal+Over 2,5 si gioca a 2.07 su Eplay24 e NetBet, a 2.10 su Snai.
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