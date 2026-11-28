Pronostico Manchester Utd-Brentford, Pochettino cerca i tre punti per scacciare la crisi
Era dalla stagione 1936-37, quando finì ventunesimo e retrocesse dalla First Division alla Second Division (all’epoca la Premier League e la Championship si chiamavano così), che il Manchester United non occupava il penultimo posto nella classifica della massima serie inglese.
Comparazione quote: Manchester Utd-Brentford Multigol 2-4
Un ruolo da quasi fanalino di coda che deriva da un’unica vittoria contro l’Ipswich alla 2ª di campionato e 5 pareggi rimediati nei 9 turni seguenti.
Il cambio di allenatore (ora tocca a Pochettino) ha coinciso con il pesante 0-4 rimediato a Anfield sette giorni fa contro il Liverpool e oggi (si gioca alle ore 16.00) all’Old Trafford arriva il Brentford che, al contrario, in 11 giornate ha perso soltanto due volte regalando sempre un risultato compreso nel Multigol 2-4.
Un esito che oggi potrebbe valere la pena provare: quota 1.43 su Eplay24 e StarYes, 1.52 su Sisal.
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