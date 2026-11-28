Nel ricco palinsesto del sabato trova posto anche la serie B dove il Palermo , assorbito il colpo del ko di Catanzaro rimediato sette giorni fa, ha prima liquidato la pratica Sudtirol (4-1) nel turno infrasettimanale concluso da poco e stasera (fischio d'inizio alle 19.30) prova a concedere il bis contro il Benevento , formazione che pure è tornata al successo a metà settimana dopo 4 turni nei quali ha alternato due pareggi e due sconfitte.

Comparazione quote: Palermo-Benevento parziale/finale 1/1

I campani occupano l’ottavo posto (ultimo utile per accedere ai playoff) e l’impegno sul campo della capolista non è davvero dei più semplici. I rosanero al Barbera hanno infatti giocato 6 partite conquistando altrettante vittorie con 15 reti realizzate e 5 subìte e 4 volte hanno chiuso in vantaggio anche il primo tempo. Al contrario il Benevento nelle ultime due trasferte non solo ha perso ma ha chiuso anche la prima frazione di gioco in svantaggio.

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