La prima di D’Aversa alla guida del Sassuolo è stata… rovinata da Osmajic: 0-2 casalingo con il Genoa di De Rossi e sesta sconfitta consecutiva in campionato. I neroverdi sono chiamati a invertire la rotta contro il Napoli di Allegri, dal canto suo in cerca di continuità dopo l’1-0 inflitto al Torino e il 2-2 in Champions contro il Manchester City. Ecco quote e pronostico di Sassuolo-Napoli, in programma domenica 29 novembre alle ore 15.00.