Per la prima di Mauricio Pochettino a Old Trafford arriva un Brentford da 20 gol in undici giornate . Due reti dell’ultimo successo contro l’Everton sono nate su calcio piazzato, proprio il tipo di situazione che ha già portato lo United a incassare nove gol in campionato, rigori compresi. Agli ospiti manca lo squalificato Igor Thiago, ma la difesa di casa ha concesso quattro reti in tre delle ultime sei gare ufficiali. Lo United, da parte sua, ha vinto 2-1 tutti e tre i precedenti casalinghi più recenti contro il Brentford. La scelta è Gol + Over 2,5 a 1,75 .

Stoccarda-Eintracht Francoforte, quattro trasferte su cinque con almeno quattro gol

Nelle prime cinque trasferte di Bundesliga dell’Eintracht si sono contati otto gol segnati e tredici subiti, 4,2 a partita. In quattro occasioni su cinque è uscito l’Over 3,5. Lo Stoccarda arriva dallo 0-0 sul campo dello Schalke, ma nelle sue quattro gare interne di campionato ha già raggiunto due volte la soglia delle quattro reti. Anche l’ultimo confronto diretto è finito 2-2. Il pronostico è Over 3,5 a 1,65.

Real Madrid-Alavés, Mbappé arriva al Bernabéu con 19 gol in 18 presenze

Il 5-1 al PSV ha portato a dieci la serie di vittorie consecutive del Real Madrid tra campionato e coppe. I blancos hanno già segnato 33 reti in Liga e possono contare su un Mbappé da 19 gol in 18 presenze stagionali. L’Alavés arriva al Bernabéu dopo aver battuto 3-1 il Deportivo La Coruña. Una rete dei baschi cambierebbe parecchio il conto: al Real ne basterebbero tre per centrare il pronostico. La scelta è Over 3,5 a 1,72.

Riepilogo della terzina