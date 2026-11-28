Il Leeds ha battuto il Tottenham con un gol di Noah Okafor, poi lo svizzero ha firmato una doppietta nel 4-1 sul campo del Chelsea . A Elland Road arriva però un Coventry che da inizio ottobre ha segnato 12 reti in Premier, il miglior dato del periodo a pari merito con il Bournemouth. Il 3-2 al Crystal Palace conferma anche l’altro lato della squadra di Frank Lampard: nelle ultime cinque partite ha sempre subito almeno un gol. Ci sono argomenti per aspettarsi una rete da entrambe. Il pronostico è Gol a 1,75 .

Palermo-Benevento, il Barbera vale diciotto punti su diciotto

Il Palermo ha vinto tutte e sei le gare interne di campionato. Contro il Südtirol ha indirizzato la partita in appena quattordici minuti con Johnsen e Pohjanpalo, per poi chiudere il primo tempo avanti 3-0. Anche il Benevento arriva da una vittoria larga, il 5-0 sull’Empoli, ottenuta però sul proprio campo. A far pendere la scelta dalla parte dei rosanero è la continuità con cui hanno saputo sfruttare il fattore campo, anche contro avversari diversi. Il pronostico è segno 1 a 1,89.

Riepilogo della doppia