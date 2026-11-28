Il Coventry trova il gol, il Palermo cerca la settima al Barbera: doppia da 3,31
Il Leeds ritrova Elland Road dopo il 4-1 al Chelsea, mentre i rosanero difendono il percorso netto in casa contro il Benevento
Leeds-Coventry, Okafor da una parte e l’attacco di Lampard dall’altra
Il Leeds ha battuto il Tottenham con un gol di Noah Okafor, poi lo svizzero ha firmato una doppietta nel 4-1 sul campo del Chelsea. A Elland Road arriva però un Coventry che da inizio ottobre ha segnato 12 reti in Premier, il miglior dato del periodo a pari merito con il Bournemouth. Il 3-2 al Crystal Palace conferma anche l’altro lato della squadra di Frank Lampard: nelle ultime cinque partite ha sempre subito almeno un gol. Ci sono argomenti per aspettarsi una rete da entrambe. Il pronostico è Gol a 1,75.
Palermo-Benevento, il Barbera vale diciotto punti su diciotto
Il Palermo ha vinto tutte e sei le gare interne di campionato. Contro il Südtirol ha indirizzato la partita in appena quattordici minuti con Johnsen e Pohjanpalo, per poi chiudere il primo tempo avanti 3-0. Anche il Benevento arriva da una vittoria larga, il 5-0 sull’Empoli, ottenuta però sul proprio campo. A far pendere la scelta dalla parte dei rosanero è la continuità con cui hanno saputo sfruttare il fattore campo, anche contro avversari diversi. Il pronostico è segno 1 a 1,89.
Riepilogo della doppia
- Leeds-Coventry: Gol a 1,75
- Palermo-Benevento: 1 a 1,89
- Moltiplicatore complessivo 3,31
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