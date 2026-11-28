Le cinque gare interne dell’Hoffenheim e le quattro trasferte dell’Augusta hanno prodotto almeno tre gol in tutte e nove le occasioni . In otto hanno segnato entrambe le squadre e in sei si è arrivati anche alla quarta rete. L’Augusta, in particolare, ha sempre segnato e subito gol fuori casa. Per l’Over 3,5 conta proprio il contributo degli ospiti, perché anche un 2-1 lascerebbe il pronostico a una rete dal traguardo.

Pronostico Hoffenheim-Augusta: Over 3,5 a quota 1,80

Ore 19:30 | Arezzo-Pisa, il rendimento esterno sposta il derby

L’Arezzo ha giocato sei volte davanti al proprio pubblico raccogliendo tre pareggi e tre sconfitte, con appena quattro reti segnate. Il Pisa, nelle sue sei trasferte, ha fatto meglio in entrambi i reparti: dieci gol realizzati, cinque subiti e undici punti conquistati. L’incognita è il pareggio, uscito in tre delle ultime cinque partite dei nerazzurri. A far pendere il derby dalla parte degli ospiti è soprattutto la difficoltà degli amaranto nel trovare la porta in casa.

Pronostico Arezzo-Pisa: segno 2 a quota 1,85

Ore 21:00 | Real Sociedad-Siviglia, ad Anoeta i baschi hanno vinto quattro volte su sei

La Real Sociedad ha raccolto 13 punti su 18 in casa e ospita un Siviglia che ha vinto soltanto una delle ultime sette partite di Liga. Gli andalusi hanno comunque preso otto punti in sei trasferte e arrivano da due pareggi consecutivi, l’ultimo nel derby con il Betis. I baschi ripartono invece dal 3-2 subito a Santander. Il ritorno ad Anoeta pesa nella scelta del segno 1: davanti al proprio pubblico la Real è già riuscita quattro volte a portare a casa i tre punti.

Pronostico Real Sociedad-Siviglia: segno 1 a quota 2,12

Riepilogo della terzina