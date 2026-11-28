Ore 15:05 | Fulham-Bournemouth, cinque vittorie e quattro porte inviolate per gli ospiti

Il Bournemouth ha vinto le ultime cinque partite di Premier, subendo gol soltanto in una. Il Fulham è imbattuto da cinque giornate, ma ne ha pareggiate tre di fila e segna esattamente una rete da sette partite consecutive. Contro una difesa che nell’ultimo mese ha concesso così poco, ai londinesi potrebbe servire qualcosa in più per conquistare i tre punti. Dall’altra parte Evanilson e Tavernier hanno firmato 11 dei 18 gol del Bournemouth. La vittoria esterna è la scelta che alza il moltiplicatore della doppia.