Il Bournemouth cerca la sesta, Malen e Varela accendono la doppia da 4,55
A Craven Cottage arriva una squadra reduce da cinque vittorie consecutive in Premier, all’Olimpico si affrontano due attaccanti che hanno già segnato 23 gol in campionato
Ore 15:05 | Fulham-Bournemouth, cinque vittorie e quattro porte inviolate per gli ospiti
Il Bournemouth ha vinto le ultime cinque partite di Premier, subendo gol soltanto in una. Il Fulham è imbattuto da cinque giornate, ma ne ha pareggiate tre di fila e segna esattamente una rete da sette partite consecutive. Contro una difesa che nell’ultimo mese ha concesso così poco, ai londinesi potrebbe servire qualcosa in più per conquistare i tre punti. Dall’altra parte Evanilson e Tavernier hanno firmato 11 dei 18 gol del Bournemouth. La vittoria esterna è la scelta che alza il moltiplicatore della doppia.
Pronostico Fulham-Bournemouth: segno 2 a quota 2,50
Ore 18:00 | Roma-Monza, il quarto gol può arrivare da entrambe le parti
La Roma ha segnato 36 gol in dodici giornate, di cui 17 nelle ultime quattro vittorie. Malen è già a quota 12 in undici presenze. Il Monza ha raccolto un solo punto fuori casa, ma è andato a segno in tutte e sei le trasferte. All’Olimpico arriva con Gustavo Varela a quota 11 reti in undici partite, dopo la doppietta nel 3-0 alla Fiorentina. Una rete dei brianzoli renderebbe sufficiente un 3-1 della Roma per raggiungere la soglia dei quattro gol.
Pronostico Roma-Monza: Over 3,5 a quota 1,82
Riepilogo della doppia
- Ore 15:05 | Fulham-Bournemouth | 2 a 2,50
- Ore 18:00 | Roma-Monza | Over 3,5 a 1,82
- Moltiplicatore complessivo 4,55
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