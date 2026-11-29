Premier League , oggi alle 17.30 va in onda il big match più atteso di queste ultime stagioni. Un Arsenal-Manchester City stavolta più sotto tono visto il rendimento recente disastroso di Haaland e compagni. La prima cosa da dire, osservando i recenti risultati, è che... il Manchester City non c'è più. Almeno a guardare le ultime esibizioni l'undici affidato a Enzo Maresca fa registrare un break negativo che non si vedeva da tempo immemorabile. Tre sconfitte consecutive in campionato seguite dal pareggio casalingo contro il Fulham di sabato scorso a cui ha fatto seguito l'altro pareggio, sempre davanti ai propri tifosi, in Champions contro il Napoli di qualche giorno fa.

Comparazione quote: Arsenal-Manchester City segno 1

Dopo undici giornate di Premier il distacco dall'Arsenal capolista è salito a 6 punti Anche i "Gunners" all'ultima uscita hanno leggermente frenato ma il 2-2 a St.James' Park (vantaggio londinese, pareggio e risultato ribaltato dalle "Magpies" con rete del definitivo 2-2 al 78') segue una striscia di 5 vittorie di fila che hanno amplificato il distacco con i "Citizens”. Con queste premesse, e pur riconoscendo che dal City ci si può attendere di tutto, stavolta il segno 1 (proposto anche ad una quota interessante) è quello che si lascia nettamente preferire. La vittoria dei Gunners è offerta a 1.98 da Eplay24, a 1.97 da DomusBet, a 1.95 da Bwin.