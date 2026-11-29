Comparazione quote: Lecce-Atalanta parziale/finale 2/2

Le due squadre hanno diversi punti in comune, a partire dalla preferenza per l’Over 2,5 (la Dea gradisce anche il Goal). Curioso, poi, come il Lecce in casa abbia battuto solo il Monza e l’Atalanta, in trasferta, abbia vinto soltanto contro gli uomini di Juric. Brianzoli e bergamaschi sono vicini anche nei (tanti) gol subìti, la Dea invece segna decisamente di più rispetto ai salentini: 21 gol a 12 il computo. Per completare la panoramica può essere utile sottolineare che, eccezion fatta per la prima di campionato, il risultato al 90’ delle partite del Lecce sia sempre stato uguale a quello registrato nel primo tempo. Scendendo ancora più a fondo, il Lecce ha collezionato in 5 occasioni il parziale/finale 2/2: un esito che in questa sfida vale 2.77 per Eplay24, 2.75 per Eurobet, 2.67 per DomusBet. Il “semplice” segno 2, invece, è in lavagna a 1.84 su Eplay24, a 1.82 su BetFlag, a 1.75 su Snai.