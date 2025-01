Milan-Inter: i nerazzurri per la rivincita, Diavolo verso il derby ad alta tensione

Ventitreesima giornata di Serie A che propone come piatto forte il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domenica alle ore 18. Come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport, sarà il terzo confronto della stagione: i primi due match sono andati ad appannaggio dei rossoneri, che si sono imposti in campionato per 2-1 e nella finale di Supercoppa per 3-2. L’ultima vittoria dei nerazzurri risale invece al 22 aprile del 2024, quando Acerbi e Thuram consegnarono il derby a Inzaghi battendo gli avversari 2-1.