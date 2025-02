Fiorentina-Inter, tre punti fondamentali per corsa Champions e Scudetto

Giovedì 6 febbraio, ore 20.45. Dal minuto 16 riparte Fiorentina-Inter , match sospeso a inizio dicembre per il malore occorso a Edoardo Bove . Un appuntamento importante per i viola, che con tre punti aggancerebbero la Lazio al quarto posto, ma anche per i nerazzurri che con un successo si porterebbero in vetta alla classifica a braccetto con il Napoli .

Inter, tradizione favorevole al Franchi

Come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport, la squadra di Simone Inzaghi è l'unica squadra della Serie A ancora imbattuta in trasferta (8 vittorie e 3 pareggi). A provare a infliggerle il primo ko sarà la squadra di Palladino, che battendo 2-1 il Genoa ha interrotto un digiuno di vittorie che al Franchi, in campionato, durava dall'8 dicembre: 1-0 al Cagliari.

Toscani di otto... in otto. La Fiorentina è passata da una striscia di otto vittorie consecutive ad una serie di otto gare chiuse con almeno un gol subìto. Un dato poco confortante al cospetto di una squadra come l'Inter che può vantare il miglior attacco del campionato (56 gol) e che ha sempre vinto gli ultimi cinque scontri diretti con i viola andati in scena al Franchi.

Difficile che mister Inzaghi voglia rinunciare ai suoi due attaccanti migliori, Thuram e Lautaro Martinez. Il "Toro" in particolar modo quando vede viola si esalta: ha messo a segno ben 5 reti nelle ultime tre sfide contro la Fiorentina. Che, dal canto suo, con i nuovi innesti (Ndour, Fagioli e Zaniolo) può comunque dire la sua in questa sfida e nel prosieguo della stagione.

