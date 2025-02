Juve-Inter, derby d'Italia cruciale per Champions e Scudetto

Juve-Inter non è mai una partita qualsiasi, figurarsi adesso (o meglio, domenica alle 20.45) che i tre punti pesano rispettivamente per Champions e Scudetto . I bianconeri sono a meno due dalla Lazio quarta in classifica, Inter ad un'incollatura dal Napoli capolista : allo Stadium non sono ammesse battute d'arresto.

All'andata ben 8 reti

Le sconfitte non sono cosa per loro. Come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport, Juve e Inter sono le due squadre che hanno perso meno partite di tutte in campionato: una la Juve, contro il Napoli, due l'Inter, contro Milan e Fiorentina. I nerazzurri possono far leva sul miglior attacco del campionato (58 gol all'attivo), i bianconeri sulla seconda difesa meno battuta (21 gol al passivo), meglio da questo punto di vista ha fatto solo il Napoli (17 gol subìti).

Memorabile il 4-4 dell'andata, risultato che ha messo fine ad una striscia di sei partite caratterizzate dall'equilibrio e con pochissimi gol segnati.

A proposito di gol segnati. In casa Juve Thiago Motta dovrebbe affidarsi ancora a Kolo Muani, a segno 5 volte nelle prime tre partite giocate con la maglia della Juve. In casa Inter tengono banco le condizioni di Marcus Thuram, che sta cercando di recuperare in tempo da un infortunio alla caviglia. Gli altri due attaccanti di peso, Vlahovic e Lautaro Martinez, hanno scolpito con i loro gol l'1-1 con cui si è chiuso l'ultimo scontro diretto giocato a Torino il 26 novembre 2023.

Anche in quell'occasione, dunque, nè vincitori nè vinti e anche questa sfida profuma di equilibrio. Se arrivasse un altro pareggio, capiterebbe per la quarta volta nella storia di assistere ad un doppio risultato di parità tra andata e ritorno nel derby d'Italia.

