Kings League Lottomatica.sport Italy: seconda giornata all'insegna dello show!

Prima giornata, numeri e protagonisti

Fonzies Arena di Milano completamente sold out per i match della seconda giornata. Oggi le 12 squadre della Kings League Lottomatica.sport Italy tornano in campo, a partire dalle 17, e ad inaugurare la lunga giornata sarà il confronto tra FC Caesar e Circus FC, due "deluse" della prima giornata e quindi chiamate ad un pronto riscatto. Il torneo è pronto ad eleggere nuovi protagonisti di giornata, del resto le stelle pronte a brillare non mancano. Gli FC Zeta allenati da Cristian Brocchi possono contare sull'apporto di Hachim Mastour, grande promessa che stregò l'Europa tanto da firmare da giovanissimo per il Milan, senza mai esordire in prima squadra.

I TRM FC confidano sull'istinto di Ciccio Caputo, tripletta all'esordio, per avere la meglio sugli Alpak FC. Occhi puntati anche sui Boomers di Fedez e Moggi, a cui non è bastata una perla dell'ex romanista Diego Perotti per regalarsi un esordio da tre punti. Per loro, in chiusura di giornata alle 22, un altro ostacolo impegnativo come gli Stallions di Blur, subito al comando della classifica in virtù di un +4 di differenza reti.

MVP, maglie del torneo e... Ecco tutte le novità

Tra i grandi protagonisti della prima giornata c'è senza dubbio Leandro Casapieri, portiere degli Underdogs FC. L'estremo difensore della nazionale italiana di beach soccer e wild card della squadra, è stato incoronato MVP della prima giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy. Il pubblico ha un ruolo attivo nell'individuare e scegliere i top players in campo: la community può votare gli MVP di ogni gara attraverso un apposito banner presente nella trasmissione Twitch di Kings League Lottomatica.sport Italy.

A partire da oggi sono poi disponibili le maglie ufficiali delle 12 squadre che partecipano al torneo. Le magliette, targate GoldbetLive, possono essere personalizzate con nome e numero desiderati: un'opportunità unica per essere ancora più vicini alla propria squadra preferita!

Anche la Kings League Lottomatica.sport Italy prevede il meccanismo delle squalifiche, a saltare il prossimo turno Vlad Marin degli Alpak FC, espulso nella prima giornata. Ufficializzati anche gli arbitri della 2ª giornata: sono Angelo Croce, Mohamed Fares, Lorenzo Garbo, Michele Giordano e Andrea Tardino.

