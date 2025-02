Roma-Porto, giallorossi a caccia della vittoria qualificazione

Europa obiettivo top per entrambe. E i calci di rigore...

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, i giallorossi hanno uno score invidiabile all'Olimpico: sette vittorie e un pareggio, contro il Napoli, nelle ultime otto partite casalinghe. Il Porto ha nel "do Dragao" il suo fortino, dove i capitolini sono usciti con un pareggio per 1-1 una settimana fa. In trasferta, invece, si registrano solo tre affermazioni dei lusitani nelle ultime dodici gare giocate.

Per entrambi gli allenatori, Ranieri e Anselmi, l'Europa diventa l'obiettivo prioritario visto che in campionato le cose non vanno per il verso giusto. Da segnalare che nella prima fase di questa Europa League, all'Olimpico, la Roma ha battuto per 3-0 un'altra squadra portoghese, il Braga.

Nel complesso la Roma ha fatto meglio dei "Dragoni", nel corso del torneo, se si parla di tiri nello specchio della porta: il bilancio recita 52 a 38, un divario piuttosto netto che fa pensare ad una potenzialmente Roma più pericolosa in questo return match. Occhio infine alla variabile "calci di rigore". Già, perché anche lo scorso anno la Roma staccò il biglietto per gli ottavi eliminando il Feyenoord dopo i tiri dal dischetto. E, curiosità, anche il match d'andata si era chiuso con il risultato di 1-1...

