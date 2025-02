Kings League Lottomatica.sport Italy, la terza giornata regala un big match. E i Boomers di Fedez...

Underdogs contro Stallions, che scontro diretto!

In vetta alla classifica del rivoluzionario torneo di calcio a sette, di cui Lottomatica.sport è title sponsor, ci sono Stallions (+8 di differenza reti), TRM e Underdogs, il cui nome non inganni: fanno sul serio e lotteranno fino in fondo per vincere! E nella terza giornata, in programma oggi a partire dalle 17 (prima sfida quella tra Punchers e Zebras), si sfideranno proprio due delle squadre che compongono il trio di testa: Underdogs contro Stallions, appuntamento imperdibile previsto per le ore 21.

Rinforzi per Alpak e Boomers, cambio in panchina per gli FC Caesar

La giornata propone altre sfide ricche di significato, come quella tra Alpak e Boomers (ore 18). La squadra dello streamer Frenezy ha raccolto un solo punto, nessuno quella di Fedez: è caccia alla prima vittoria! Per questo, gli Alpak hanno deciso di ritoccare l'organico rinforzandosi con una nuova wild card, Luca Siligardi, attaccante che tra Serie A e B ha messo insieme 273 presenze. Il team di Fedez però non sta a guardare e "risponde" battendo un colpo importante, accogliendo in squadra la wild card Simone Lo Faso, ex attaccante che ha giocato anche in Serie A con le maglie di Palermo e Fiorentina. Il match tra Alpak e Boomers è in programma alle ore 18.

Qualcosa si muove anche sponda FC Caesar. Non la classifica, visti gli zero punti raccolti, ma nella rosa visto che in sostituzione di Angelo Palombo, voluto da Cristian Chivu come vice allenatore del Parma, è stato arruolato come nuovo allenatore Luca Diddi.

Cercasi nuovo MVP

Anche per questa terza giornata, lanciata dal Pre show delle 16.30, la Fonzies Arena di Milano (teatro dell'evento) sarà completamente sold out. Pubblico pronto a incitare i suoi beniamini, nelle prime due giornate si è messo in luce Antonio "il Loco" Picci, capocannoniere del torneo con 6 gol, davanti a Ciccio Caputo (5). Il 39enne attaccante barese degli Underdogs ha ricevuto il premio di MVP della seconda giornata di Kings League Lottomatica.sport, confermando che, per il momento, questo riconoscimento è una prerogativa degli Underdogs: in precedenza era stato infatti il portiere Leandro Casapieri ad essere insignito del premio come miglior giocatore nella prima giornata. In mezzo a tante buone notizie, anche un "malus" per gli Underdogs. La sanzione comminata all'influencer Mirko Cisco comporterà due minuti di sospensione per un giocatore della loro squadra, a partire dal quinto minuto del match contro gli Stallions di Blur.

Per maggiori informazioni sulla Kings League Lottomatica.sport Italy, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.