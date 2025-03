La terza giornata di Kings League Lottomatica.sport è stata un susseguirsi di emozioni. Ne evidenziamo tre, per un possibile podio, in ordine sparso: il rigore "presidenziale" trasformato con un mancino chirurgico da Fedez (anche con scarpini non esattamente da calcio a 7), il gol "doppio" al fotofinish di Ciccio Caputo , decisivo per mandare in Paradiso i suoi TRM , le magie dei numeri "10" come Daniel Santoro (Boomers) e Lorenzo Berra , quest'ultimo eletto dai tifosi MVP della settimana. Solo solo alcuni momenti di uno show che promette colpi di scena a non finire.

Tutti pazzi per la Kings League Lottomatica.sport!

Biglietti polverizzati in poche ore, nessuno vuole perdersi il quarto match day del torneo di calcio a 7 più rivoluzionario del mondo che ha fatto registrare oltre 13 milioni di visualizzazioni nelle prime tre giornate, disputate a febbraio. Tutti pazzi per la Kings League Lottomatica.sport, un evento che sta conquistando una platea sempre più numerosa anche tra gli addetti al lavori. In Ligue 1, durante la partita tra Lione e Psg, Achraf Hakimi ha replicato l'esultanza di uno streamer marocchino, Ilyas El Maliki, protagonista con la sua nazionale durante la Kings World Cup Nations. In rampa di lancio, anche l'appuntamento con l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che ogni settimana analizzerà un episodio arbitrale sui canali ufficiali della Kings League Lottomatica.sport Italy.

Quarta giornata in live streaming su Lottomatica.sport, gli appuntamenti da non perdere

Pronti per la quarta giornata di Kings League Lottomatica.sport con tutte le partite che saranno trasmesse in diretta anche sul portale di informazione sportiva Lottomatica.sport.

Come sempre, prima della grande abbuffata che prevede un menù di sei partite da gustare tutto d'un fiato, andrà in scena un pre show che si preannuncia coloratissimo. Stavolta, infatti, il tema sarà il Carnevale, e c'è curiosità per vedere quale sarà l'outfit scelto da host e casters per l'occasione! Poi, la parola passerà al campo. Lancio dei dadi e via alle danze, la prima sfida è come da tradizione alle 17, Boomers-Zeta mentre alle 18 sarà la volta di Black Lotus-Stallions.

Se preferite, possiamo parlare di testa coda con la banda di Blur decisa a mettere la "quarta" mentre la squadra di Off Samuele e Sergio Cruz deve ancora festeggiare il primo successo nel torneo. Se gli Stallions dovessero vincere, bisognerà vedere quale sarà la "risposta" dei TRM di Ciccio Caputo, al momento a quota 8. Una "risposta" che non arriverà prima delle 22, orario d'inizio della sfida con i Punchers FC.

A fare il "tifo" per i Punchers, probabilmente, ci sarà il Circus FC, terzo in classifica. Il team di GrenBaud in caso di successo sugli Zebras FC potrebbe addirittura ritrovarsi in vetta o comunque scalare una posizione. Prima però dovrà fare la sua parte, alle ore 19, contro la quarta della classifica.

Per seguire in diretta la quarta giornata della Kings League Lottomatica.sport, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.