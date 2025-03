Juventus-Atalanta, sfida dal sapore di Scudetto allo Stadium

La Serie A propone Juventus-Atalanta come piatto forte della 28ª giornata . Il match tra la terza e la quarta forza del campionato è in programma domenica sera allo Stadium e dirà molto sulle ambizioni Scudetto di entrambe le formazioni.

Due filosofie a confronto

Pur essendo separate da soli 3 punti, Juventus-Atalanta è un vero e proprio scontro tra due filosofie calcistiche diverse. Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, i bianconeri basano la loro forza sulla tenuta difensiva con appena 21 gol subìti e, in 14 occasioni, hanno mantenuto la porta inviolata (miglior dato dei top-5 campionati europei).

L'Atalanta, invece, vanta il secondo miglior attacco del campionato con 59 gol fatti, grazie soprattutto all'apporto del capocannoniere Mateo Retegui e di Ademola Lookman, insieme autori di ben 41 gol stagionali e 12 assist. La Juventus è reduce da 5 vittorie consecutive e ha ottenuto 28 dei suoi 52 punti trale mura amiche.

Discorso opposto per gli orobici che, nelle ultime cinque gare interne, hanno raccolto solo quattro pareggi e una sconfitta, lasciando punti pesanti contro avversari alla loro portata come Torino, Cagliari e Venezia. In trasferta, invece, i nerazzurri viaggiano a una media di 2,14 punti a partita, la migliore della Serie A.

La Juventus non batte l'Atalanta allo Stadium e in campionato dalla stagione 2017/18, da lì 5 pareggi e una sconfitta. L'ultimo precedente a Torino si concluse 2-2: grande protagonista di quell'incontro fu Koopmeiners, autore di una doppietta, passato proprio quest'anno tra le fila della Juventus.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.Sport.