Kings League, 5ª giornata al via con tante novità: Caesar ultimi ma... scatenati sul mercato!

La prima notizia è che, dopo soli 160 minuti di gioco, non ci sono più squadre imbattute. Lassù sono in cinque a sgomitare nello spazio di soli 2 punti. C'è però chi, in coda, non è ancora riuscito a festeggiare una vittoria: si tratta dei Caesar. Ultima con zero punti, la squadra di Er Faina ed En3rix non si è certo rassegnata chiedendo aiuto al mercato.

Caesar, arriva bomber Picci e non solo

Non uno ma tre i colpi battuti dal fanalino di coda del torneo. Il primo è niente meno che Antonio Picci, capocannoniere con 10 reti. Il bomber lascia dunque gli Underdogs e si accasa ai Caesar, nel tentativo di risollevarne le sorti. Non è l'unico, a fargli compagnia anche Nicola Loiodice, a tutti gli effetti un ex giocatore degli Stallions (una delle capolista insieme ai TRM di Ciccio Caputo). Il terzo colpo è Mattia Mazzaglia, dunque dai draft un nuovo rinforzo tra i pali. Il messaggio è chiaro: i Caesar non ci stanno a perdere. I nuovi arrivi porteranno subito benefici alla squadra di Er Faina ed En3rix? Lo scopriremo subito, visto che in apertura di giornata (ore 17) i Caesar giocheranno contro i Black Lotus.

La novità sulle wild cards

Porte girevoli quelle della Kings League Lottomatica.sport. Sino alla 9ª giornata, infatti, le wild cards possono cambiare squadra e trasferirsi senza alcun vincolo. Un fattore che aggiunge dinamismo ed imprevedibilità a un torneo dalla formula rivoluzionaria che comprende aspetti cruciali come (per citarne solo un paio) i rigori presidenziali e le secret card.

In chiusura di giornata, alle 22, è previsto il big match tra i Gear 7 FC e gli Stallions che (senza il loro presidente Blur) sono incappati nella prima sconfitta in questo torneo, per mano dei Black Lotus, al termine degli shootout.

