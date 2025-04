Roma-Juve, faccia a faccia per la Champions: equilibrio all'Olimpico

Inter e Napoli hanno preso il largo, prenotando i primi due biglietti per la Champions che verrà. Gli altri due sono contesi da almeno cinque squadre e, tra loro, ci sono Roma e Juventus che si sfideranno domenica sera all'Olimpico (ore 20.45) in uno scontro diretto a dir poco importante.

Ecco cosa dice la storia recente

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, gli ultimi due precedenti tra Roma e Juventus sono terminati in parità. Pareggio sconosciuto alle due squadre rispettivamente da 7 e 10 giornate: fatto insolito soprattutto per i bianconeri, che con 13 segni "X" all'attivo restano la squadra della Serie A più incline alle... mezze misure.

La Roma all'Olimpico vanta un bottino di 10 vittorie, un solo pareggio (contro il Napoli) e 4 sconfitte, che sembrano appartenere ad un'epoca preistorica: l'ultima risale al 2 dicembre, 0-2 con l'Atalanta.

Proprio contro la Juve, Ranieri inaugura un ciclo di gare davvero impegnativo, in cui la sua squadra si gioca tutto. La Juve ha già steccato, e di brutto, gli esami con Fiorentina e Atalanta sotto la gestione mottiana. Tudor vuole evitare che simili debacle possano ripetersi, in occasione della sua prima trasferta in bianconero dopo il "pratico" 1-0 con cui ha battuto il Genoa.

La Juve dovrà prestare attenzione alla modalità diesel spesso e volentieri attivata dalla Roma. Già, perchè 29 dei 45 gol messi a segno dai giallorossi sono arrivati nei secondi tempi. Gli ultimi due li ha griffati Dovbyk, contro Cagliari e Lecce. Sarà lui, insieme a Vlahovic, uno dei giocatori più attesi nella sfida Champions dell'Olimpico.

Per chiudere, una curiosità. La Roma è al terzo posto nella speciale classifica dei legni colpiti in campionato: 15. "Meglio" hanno fatto solo Inter (18) e Atalanta (17).

La Juve ha fatto tremare in undici occasioni palo o traversa delle porte avversarie. Anche simili - sfortunati - episodi possono decidere le sorti di un match così importante.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.