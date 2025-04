Fan of the KINGS: vinci le maglie e vola in finale da Re con Lottomatica.sport

Lottomatica.sport premia la passione dei fan per la Kings League , il rivoluzionario torneo di calcio a 7 che sta conquistando il pubblico italiano. Scatta infatti oggi “ Fan of the Kings ” , l’avvincente concorso lanciato dal portale di informazione sportiva per testare la conoscenza degli appassionati sull’universo della Kings League: in palio la possibilità di vivere un’esperienza da Re alla finale di Torino e vincere le 12 maglie di gioco ufficiali della competizione in ognuna delle sei sessioni di gioco.

Concorso "FAN OF THE KINGS", come iscriversi e come funziona

Il concorso è strutturato in sei fasi, collegate alle date dei Matchday della Kings League Lottomatica.sport. La prima fase inizia oggi lunedì 7 aprile, in occasione della 9° giornata, la seconda si svolgerà il lunedì successivo, in occasione della 10° giornata, e così via fino alla 6° fase, prevista per lunedì 12 maggio. In ciascuna delle sei fasi, rispondendo correttamente alla domanda del Kings Quiz, si possono vincere le 12 maglie di gioco e accumulare Kings Coins che permettono di partecipare all’estrazione finale, dove in palio ci sono 5 pacchetti VIP per 2 persone per la finale di Torino della Kings League Lottomatica.sport! Dei premi “regali” pensati per i veri “Fan of the Kings”!

Partecipare al contest è semplice e intuitivo. A partire da oggi e per tutta la durata del concorso, basterà effettuare la registrazione del proprio profilo sul portale di Lottomatica.sport compilando il form con i propri dati personali, accettare il regolamento e cliccare su “Inizia il Quiz”.

Gli utenti avranno quindi 30 secondi per rispondere a una domanda a risposta multipla relativa alla Kings League e qualora fosse esatta, potranno calciare il Fan Penalty per scoprire subito se hanno vinto una delle 12 maglie ufficiali del torneo. Inoltre, per ogni risposta esatta fornita in ciascun Matchday, guadagneranno un Kings Coin valido per la partecipazione all’estrazione finale. Più Kings Coins accumuleranno durante i Matchday, maggiori saranno le chance di vincere l’esperienza VIP alle finale di Torino!

Infine, accedendo al concorso tramite QR CODE, disponibile ad esempio, durante il live streaming delle partite di Kings League Lottomatica.sport, i Kings Coins dell’utente raddoppiano!

Un altro concorso da non perdere: "LO SPORT IN TESTA”

E le iniziative targate Lottomatica.sport non finiscono qui: da oggi e fino al 13 aprile, scatta la seconda fase del contest “Lo Sport in Testa” che consente di vincere 20 buoni Amazon da 50€ per tutti coloro che metteranno like alla pagina Instagram di Lottomatica.Sport e commenteranno il post del concorso taggando almeno tre amici.

Per maggiori informazioni su come partecipare ai concorsi FAN OF THE KINGS e LO SPORT IN TESTA e per seguire il live streaming della 9° giornata della Kings League puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.