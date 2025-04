Kings League Lottomatica.sport, adesso si decide tutto! E per vincere le magliette ufficiali delle squadre...

Sembra ieri quando il fenomeno della Kings League Lottomatica.sport sbarcava in Italia conquistando un'ampia platea con il suo carico di novità, adrenalina e spettacolo. Che sia un universo totalmente a parte rispetto al calcio “tradizionale” lo si capisce anche dal fatto che, in occasione dell’ ultima giornata della regular season , visibile come sempre in live streaming sul portale di informazione sportiva Lottomatica.sport, tutto sia ancora in ballo sia in vetta che in coda.

Quattro squadre in lizza per il primo posto: TRM avvisati...

Proprio così, tutto apertissimo. Lassù ci sono ben 4 squadre in corsa per il primo posto, occupato dai TRM di Ciccio Caputo. Per tenerselo stretto, il team di TheRealMarzaa non può fare calcoli e deve battere i Circus, ottavi in classifica, nell'imperdibile sfida in programma alle 21. Occhio però, anche la truppa di GrenBaud cerca una vittoria per sperare nell'accesso diretto ai playoff ed evitare le insidie del turno aggiuntivo del Play in.

Imperdibili, sono anche le altre cinque sfide dell’11ª giornata, dalla A alla…Zeta. Zeta che scenderanno in campo alle 22, conoscendo già quindi i risultati delle rivali nella corsa al primo posto. Di certo il team di mister Brocchi vorrà fare la sua parte per non avere rimpianti e chiudere in bellezza, spinto da un super Matteo Perrotti, MVP della 10ª giornata e assoluto protagonista del match vinto contro i Black Lotus.

Per i Punchers il traguardo massimo si chiama “Play in” ma sarà come scalare l'Everest: perché dovrebbero perdere gli Underdogs e, di suo, il team dei PirlasV dovrà battere la corazzata Stallions, che un pensiero al primo posto lo sta ancora legittimamente facendo. Match da seguire all’ora di cena, alle 20 o giù di lì (shoot out permettendo). Stesso discorso per i Caesar, che per battere i Boomers nel match delle 19 hanno deciso di fare le cose in grande ingaggiando come Wild Card il primo calciatore tesserato in un campionato professionistico italiano. Stiamo parlando di Ciro Loreto, difensore classe 1998 che milita in Lega Pro nelle fila della Cavese.

Concorso Fan of the KINGS, altra occasione per vincere premi da Re

Un occhio al campo, un altro al concorso “Fan of the Kings, lanciato lo scorso 7 aprile dal portale di informazione sportiva Lottomatica.sport. L'odierno Matchday offre agli utenti iscritti (clicca qui per registrarti) una nuova possibilità di mettere alla prova la propria conoscenza sulla Kings League Lottomatica.sport e di vincere dei fantastici premi. Per farlo è sufficiente rispondere al Kings Quiz e, in caso di risposta esatta, l’utente potrà scoprire subito (calciando il Kings Penalty) se ha vinto una delle maglie ufficiali delle 12 squadre della Kings League Lottomatica.sport.

Ogni risposta esatta al quiz garantisce un King Coin per l'estrazione finale, che mette in palio 5 pacchetti Vip per due persone per vivere un'esperienza da Re alla finale del torneo, in programma il 22 maggio all'Inalpi Arena di Torino. Infine, accedendo al concorso tramite QR Code, disponibile durante il live streaming delle partite, i Kings Coins raddoppiano aumentando le chance di essere il fortunato vincitore dell'estrazione finale.



