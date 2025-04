Inter-Roma, Inzaghi sfida Ranieri: nei numeri si gioca in "13 contro 13"

E sono 17. Cosa? I risultati utili consecutivi inanellati dalla Roma di Ranieri , arbitra della corsa scudetto . Già, perchè domenica 27 aprile, alle 15, i giallorossi sono attesi da una sfida infuocata contro l' Inter , delusa dall'eliminazione dalla Coppa Italia rimediata per mano del Milan e per questo determinata a rialzarsi. I tre punti al Meazza pesano tantissimo, l'Inter non può più sbagliare dopo essere stata agganciata dal Napoli in vetta alla classifica (71 punti a testa). La Roma vede il quarto posto a tre lunghezze di distanza e vuole lottare fino in fondo per provare a raggiungere la Champions oppure l'Europa League.

Sfida nella sfida Sommer-Svilar

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Roma dal 2021 ad oggi ha perso sette delle nove partite giocate in Serie A contro i nerazzurri. Difficilmente Inter-Roma (come pure Roma-Inter) finisce 0-0. L'ultima volta fu al Meazza, il 6 dicembre 2019. Senza dimenticare che, nel campionato in corso, l'Inter (insieme al Como) resta l'unica formazione che ancora non ha chiuso un incontro a reti bianche.

I numeri dicono che Inter e Roma hanno subìto 32 reti a testa in campionato, dunque si può dire che le difese hanno lavorato piuttosto bene come pure i loro portieri: sono infatti 13 i clean sheet fatti registrare da Svilar, 12 per il "collega" Sommer ma diventano 13 considerando nel computo l'1-0 di Inter-Genoa, occasione in cui tra i pali della porta nerazzurra c'era Josep Martinez.

La sfida nella sfida tra i due portieri sarà un altro dei temi caldi della sfida di San Siro, in cui la Roma proverà ad incrementare il suo bottino di gol in trasferta: 15 gol segnati in 16 partite lontano dall'Olimpico.

Contro il miglior attacco del campionato (72 reti all'attivo) servirà una partita intelligente, accorta, con la capacità di attendere il momento giusto per colpire. Magari dopo l'intervallo, visto che nei secondi tempi l'Inter ha subìto 20 reti sulle 32 totali. La Roma, dal canto suo, nei primi tempi ha festeggiato una rete in 17 occasioni, che diventano invece ben 31 dopo l'intervallo.

