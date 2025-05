Roma-Milan: giallorossi abbonati al numero "1", Conceicao vuole evitare un altro flop all'Olimpico

La penultima giornata di Serie A è solo per cuori forti. All' Olimpico di Roma , a pochi giorni di distanza dalla finale di Coppa Italia vinta dal Bologna , si gioca un Roma-Milan che può impattare in modo decisivo su scudetto e corsa all'Europa.

Roma imbattuta in casa dal 2 dicembre

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, nella Capitale la Roma non batte il Milan, in campionato, da ottobre 2019. Da lì in poi i rossoneri hanno vinto tre dei successivi quattro incontri mentre la Roma si è aggiudicata il confronto più recente, in Europa League: 2-1.

Il Diavolo vuole chiudere dignitosamente il campionato per evitare una dannosa (anche dal punto di vista economico) mancata partecipazione alle Coppe Europee anche se il bilancio stagionale - dalla stessa dirigenza rossonera - è stato già pubblicamente etichettato come "fallimentare".

Un giudizio pesante che, unito alla delusione post ko di mercoledì contro il Bologna di Italiano, grava sulle spalle di Conceiçao. Eppure, prima di steccare contro i rossoblù, il suo Milan aveva vinto cinque delle precedenti sei partite giocate tra campionato e Coppa Italia.

La Roma, a meno uno da Lazio e Juve in classifica, si è fermata a 19 risultati utili di fila dopo il ko di Bergamo ma può contare su un'imbattibilità casalinga in atto dal 2 dicembre: 0-2 contro l'Atalanta, sempre lei.

Curioso come la Roma, da dieci gare a questa parte, si sia messa in modalità "Uno e stop". Tradotto, ha sempre segnato esattamente un gol da Empoli-Roma del 9 marzo al recente Atalanta-Roma. Il Milan, dal canto suo, ha sempre subìto una rete (non una di più, né una di meno) nelle ultime tre gare giocate.

