Juventus-Inter, derby d'Italia tra equilibrio e... sfide in famiglia

La Juventus per centrare la terza vittoria di fila e restare a punteggio pieno dopo tre giornate, l’ Inter per riprendere la marcia dopo l’inatteso stop con l’Udinese. Vincere il derby d’Italia varrebbe doppio per Tudor e Chivu , anche se siamo solo a inizio stagione. Una sfida dal grande fascino che avrà luogo all’Allianz Stadium sabato 13 settembre alle 18.

Juve subito concreta, Inter dallo show al flop

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, l’Inter non batte la Juventus a Torino da più di tre anni. Il recente passato, racchiuso nelle ultime quattro sfide giocate all’Allianz, racconta di partite terminate con poche reti, in cui hanno dominato l’equilibrio e il desiderio di non prestare il fianco all’avversario.

Uno scenario di questo tipo si sposerebbe meglio con i numeri fatti finora registrare dalla Vecchia Signora, che contro Parma e Genoa ha vinto senza subìre gol, concedendo però poco allo spettacolo. L’Inter è tutta da decifrare, l’euforia per il 5-0 al Toro è stata presto spazzata via dalla delusione per l’harakiri con l’Udinese. Due partite diverse tra loro ma con una costante: le reti non sono mancate.

Il confronto tra i fratelli Thuram, lo juventino Khephren e l’interista Marcus, è uno degli ingredienti che aggiunge pepe al derby d’Italia, che la Juve si è aggiudicata in 110 occasioni contro le 70 dell’Inter.

I bianconeri negli ultimi giorni di mercato hanno portato a casa elementi di spessore come Openda e Zhegrova (quest'ultimo non ci sarà contro i nerazzurri), risorse utili anche a partita in corso nell'arco della stagione. Per l'Inter un innesto di esperienza come Akanji, che Chivu potrebbe gettare subito nella mischia. E chissà che non possa essere proprio un nuovo arrivato a scrivere la storia di questo Juve-Inter.

Occhio infine al “ritardo”, che viene a galla grazie all’analisi di Lottomatica.sport. La Juventus non pareggia per 0-0 dal 21 gennaio, in Champions League contro il Club Brugge. Sponda Inter, l’ultimo match a reti bianche è ancora più datato: 18 settembre 2024, sempre in Champions ma contro il Manchester City. Gli amanti del bel calcio sono autorizzati a fare gli scongiuri...

