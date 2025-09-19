Lazio-Roma, precedenti e curiosità: nel 2016 l'ultimo successo giallorosso "in trasferta"

C'è un solo evento che possa condizionare per giorni, forse settimane, l'umore della gens romana. Si tratta del derby della Capitale , a cui Lazio e Roma arrivano con lo stesso morale: decisamente basso, e con più di un problema di formazione.

Il derby in sintesi: pochi gol e tanti cartellini

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, si tratta del secondo derby che si consuma all'ora di pranzo. In occasione del primo, datato 30 aprile 2017, il boccone andò di traverso ai giallorossi che furono sconfitti per 3-1.

E se il computo delle ultime dieci stracittadine risulta equilibrato, con quattro successi a testa più due pareggi, c'è da dire che l'ultimo trionfo giallorosso in un Lazio-Roma risale a quasi dieci anni fa: 4 dicembre 2016, Lazio-Roma 0-2 con reti di Strootman e Nainggolan.

Sarà il primo derby da allenatore della Roma per Gasperini, Sarri invece ha già una discreta esperienza in fatto di stracittadine, avendone vinte quattro. A completare il bilancio un pareggio e un ko, contro la Roma di Mourinho.

Tanto equilibrio, paura di perdere e pochi gol: negli ultimi sette derby non è mai stata superata la soglia delle due reti totali.

Due come i gol registrati nel più recente incrocio tra biancocelesti e giallorossi (13 aprile 2025), finito 1-1, due come quelli visti nel campionato 2013/14. Allora come "oggi" l'appuntamento con il derby cadeva alla 4ª di Serie A e ad aggiudicarselo fu la Roma: 2-0.

Sei-nove-otto-sette-sette. Sulla ruota di Roma i primi ad essere estratti sono stati... i cartellini, che negli ultimi cinque derby sono stati registrati in questa sequenza, andando a ritroso partendo dal più recente. Pochi gol e tanto nervosismo: il derby a Roma è anche questo.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.