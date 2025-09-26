Juventus-Atalanta, per la Dea tradizione favorevole allo Stadium ma Tudor...

Dopo due pareggi consecutivi, tra campionato e Champions, la Juventus di Tudor vuole inserire la marcia più alta e tornare a correre: Napoli e Milan (di fronte domenica sera al Meazza) non aspettano. E non aspetta neanche l' Atalanta di Juric , che battendo nettamente Lecce e Torino si è portata a meno due in classifica dai bianconeri . I bergamaschi sabato alle 18 sfideranno Yildiz e compagni con ritrovate certezze: per la Champions ci sono anche loro.

Juve-Atalanta, occhio ai precedenti

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, l'Atalanta è uscita imbattuta dalla Torino bianconera negli ultimi sette precedenti: cinque pareggi e due vittorie della Dea, l'ultima delle quali lo scorso campionato (9 marzo) per 4-0. Dopo quel ko, però, la Juve non ha più perso tra le mura amiche e Tudor, artefice di questa serie positiva, conta anche sul fattore Stadium per vendicare quel pesante poker (rimediato dalla vecchia Signora con Thiago Motta in panchina).

Va detto però che nel computo generale dei precedenti, resta nettamente davanti la Vecchia Signora: in 146 sfide, tutte le competizioni comprese, sono ben 75 le affermazioni bianconere contro le 18 dell'Atalanta.

Nelle prime 4 giornate di campionato la Juve ha segnato 8 gol contro i 9 dell'Atalanta e negli ultimi tre scontri diretti ufficiali giocati a Torino tra le due squadre la media è stata di 4,6 gol a partita. Una promessa, anzi due, di gol e divertimento.

Senza dimenticare che la Juventus ha alle spalle tre partite in cui ha incassato 8 reti (Inter, Borussia Dortmund e Verona) mentre all'Atalanta la missione "clean sheet" è riuscita solo contro il Torino, match in cui Duvan Zapata si è fatto parare un rigore da Carnesecchi.

Restando sui singoli, a Tudor e Juric il compito di rimettere al centro del villaggio due attori protagonisti declassati, per motivi diversi, a comprimari. Koopmeiners, grande ex dell'Atalanta, e Lookman, ex... eroe di Champions e oggi sulla via del reintegro dopo un'estate da separato in casa con la Dea.

