Villarreal-Juventus, esame di spagnolo per Tudor contro una squadra dai due volti

Dopo il pareggio casalingo per 4-4 col Borussia Dortmund , la Juventus torna a giocare in Champions League , stavolta in trasferta, contro il Villarreal . Un avversario che in Liga sta andando fortissimo, trovandosi al terzo posto in classifica alle spalle di Barcellona e Real Madrid. In Europa, però, il debutto è stato decisamente da dimenticare...

Villarreal-Juve atto... terzo: ecco come andò nel 2022

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, infatti, il Villarreal ha perso per 1-0 in casa del Tottenham senza effettuare neppure un tiro nello specchio della porta londinese.

Il meglio la squadra di Marcelino lo ha fatto vedere in casa, all'Estadio de la Ceramica, visto che l'ultima sconfitta casalinga del Sottomarino Giallo risale a metà marzo, in Liga contro il Real Madrid. Se si considera anche lo scorso campionato, il Villarreal ha in scia otto successi consecutivi tra le mura amiche.

In Europa però il rendimento non è stato ugualmente all'altezza visto che il Submarino Amarillo ha vinto solo due degli ultimi dodici match casalinghi giocati in Champions: cinque pareggi, altrettanti ko. Alla Juve il compito di far sì che possa vedersi questo secondo volto, decisamente meno spavaldo, del Villarreal.

Quello contro la Juventus sarà il terzo confronto in Champions League, agli ottavi dell'edizione 2021/22 furono gli spagnoli a prevalere vincendo 3-0 a Torino dopo aver pareggiato 1-1 in casa.

Uno "shock" a tutti gli effetti che la Vecchia Signora proverà a vendicare, a distanza di oltre tre anni, appoggiandosi alla tradizione: un solo ko all'attivo per la Juventus (per mano dell'Atletico Madrid) nelle ultime sei trasferte in Champions contro formazioni spagnole.

Il presente "dice" che la Juve, in sei gare ufficiali giocate tra campionato e Champions, è andata in vantaggio al riposo solo contro l'Inter. Mettere in discesa la gara nella prima frazione sarebbe un bel segnale, agli avversari e alla stessa Juve, anche in vista della super sfida di domenica contro il Milan del grande ex Allegri.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alle Coppe europee, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.