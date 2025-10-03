Juve-Milan, partita a scacchi tra Tudor e Allegri? Ecco cosa dicono i precedenti

Il Milan per centrare la quinta vittoria consecutiva in questo campionato, la Juventus per uscire dal limbo dei pareggi (quattro di fila tra Serie A e Champions). Ci vuole poco ad intuire quanto peso abbia questa sfida, in programma domenica alle 20.45, tra bianconeri e rossoneri, separati da un solo punto in classifica: 12 il Diavolo, 11 la Vecchia Signora.
Sfida nella sfida tra Tudor e Allegri, il grande ex
Come sottolineano le statistiche di Lottomatica.sport, sarà il confronto numero 181 tra Juve e Milan nella Serie A a girone unico. La maggioranza di successi va alla Juventus, 69 a 53, con 58 pareggi a completare il quadro.
Eppure, i risultati del recente passato sono lì a certificare le difficoltà del Diavolo contro i bianconeri. In Serie A, infatti, il Milan è rimasto a secco di gol contro la Juventus negli ultimi quattro precedenti.
Scontri diretti che, dal 19 settembre 2021 in poi, sono sembrati delle partite a scacchi. Eccezion fatta per la sfida in Supercoppa italiana disputata in Arabia, infatti, le otto partite giocate tra le due formazioni hanno fatto registrare al massimo due reti totali.
Un trend che la Juve sta confermando nel campionato in corso anche se l'eccezione alla "regola" è rappresentata dal pirotecnico 4-3 rifilato (curiosità) alla sponda nerazzurra di Milano, lo scorso 13 settembre.
Se la Juve sta facendo collezione di pareggi, il Milan non entra in connessione con il segno X addirittura dal 5 aprile, 2-2 contro la Fiorentina.
E in un match che si preannuncia ancora una volta equilibrato, l'ago della bilancia possono spostarlo gli allenatori.
Tudor in carriera ha incontrato cinque volte Allegri, vincendo in tre occasioni e perdendo due confronti. In pochi però conoscono bene la Juve come il tecnico livornese, che come ricorda Lottomatica.sport ha vinto (tra gli altri trofei) cinque scudetti consecutivi nel suo primo ciclo in bianconero.
Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.