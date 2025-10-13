Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele: Gattuso a caccia dei tre punti per blindare i playoff

Martedì 14 ottobre, al Bluenergy Stadium di Udine, l'Italia di Gennaro Gattuso ospita Israele in un match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Nel gruppo I i giochi sembrano fatti in chiave primo posto (anche se non è ancora detta l'ultima parola) visto che la Norvegia comanda con 18 punti, frutto di sei successi in sei partite, e un clamoroso +26 nella differenza reti. L'Italia può portarsi a meno tre dagli scandinavi e pareggiare i conti con Haaland e soci in termini di gare giocate. A novembre, poi, le ultime due partite che serviranno a stilare la classifica definitiva e a consegnare gli attesi verdetti.