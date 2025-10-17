Tabù nerazzurro per Gasperini, Chivu vuole mettere la sesta: quanti intrecci in Roma-Inter

Nessun pareggio per Gasp e Chivu

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Roma proverà ad infrangere un tabù: contro l'Inter, all'Olimpico, l'ultima vittoria giallorossa risale a nove anni fa: Roma-Inter 2-1. Da lì in poi, cinque successi dei nerazzurri e tre pareggi, tutti per 2-2.

Il bilancio di Gasperini contro l'Inter è altrettanto negativo, se si considera che il tecnico di Grugliasco ha perso le ultime otto sfide contro i nerazzurri, contro i quali ha rimediato oltretutto la più pesante sconfitta in carriera: 1-7, a San Siro, quando era alla guida dell'Atalanta.

Il fatto che nel 2011, poi, Gasperini sia stato esonerato dall'Inter dopo appena cinque gare ufficiali, lascia intuire quanto grande possa essere il desiderio di rivincita dell'attuale tecnico giallorosso nei confronti della "Beneamata".

Non è una sfida come le altre anche per Chivu, avendo giocato con la maglia della Roma dal 2003 al 2007. Difficile che il rumeno, a caccia della sesta vittoria di fila con l'Inter in gare ufficiali, possa farsi distrarre dai sentimenti. La sua squadra in questa Serie A ha segnato più di tutte (17 reti) e in cinque delle prime sei giornate di campionato è andata in gol sia nel primo che nel secondo tempo. Un monito per la difesa della Roma, fin qui la meno battuta del torneo con 2 sole reti al passivo.

Difficile che Roma e Inter, alla luce delle rispettive ambizioni, possano accontentarsi del pareggio. Che tra l'altro, nessuna di loro ha ancora fatto registrare in questo campionato. Sono rimaste le uniche squadre, insieme a Napoli e Sassuolo, a non aver ancora diviso la posta dopo sei giornate.

