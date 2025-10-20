La competizione più rivoluzionaria nella storia del calcio oggi riapre i battenti con la Kings Cup Lottomatica.sport Italy . Dodici squadre ai nastri di partenza, suddivise in due gironi da sei, solo una di loro si aggiudicherà il biglietto per accedere alle European Finals con i vincitori delle leghe di Germania e Spagna. Un mese di spettacolo garantito, fruibile in live streaming su Lottomatica.sport , anche grazie ai giocatori d'eccezione che i vari Presidenti hanno voluto nei propri roster . Tra loro, anche ex calciatori di Serie A e B .

Kings Cup Lottomatica.sport, la new entry BIGBRO punta su alcuni ex calciatori di Serie A

La Kings Cup prende il via oggi alle 17 nella cornice della nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese. Non potevano ovviamente mancare i TRM, vincitori della prima edizione della Kings League Lottomatica.sport italy.

Se è vero che "squadra che vince non si cambia", Marzaa, pur perdendo il bomber Ciccio Caputo, ha confermato l'ossatura della squadra vincitrice del primo split della Kings League Lottomatica.sport italy. Ha cambiato eccome invece GrenBaud, patron dei Circus, che punta in alto grazie alla coppia gol Picci-Colombo, quest'ultimo detentore del record di gol (31) in un singolo split.

Ai nastri di partenza anche i Boomers di Fedez, che non rinuncia a capitan Sberna e a Simone Lo Faso (in Serie A ha vestito la maglia del Palermo), aggiungendo un profilo di alto livello come Danyel Fichera, reduce da una grande stagione con i Circus.

Per due squadre che salutano, come Black Lotus e Punchers, eccone due che sono subentrate e hanno fatto subito clamore. La prima è quella dei D-Power, presieduta dal duo Diletta Leotta/Bobo Vieri, la seconda è BIGBRO di Moonryde. Quest'ultimo punta sul fattore esperienza con gli innesti di Moscardelli, Spizzi (alias Florenzi) e Tuia: gente che ha giocato ad alti livelli e dunque non ha bisogno di troppe presentazioni.

Kings Cup Lottomatica.sport Italy, un mese di sfide spettacolari

Come funziona la Kings Cup Lottomatica.sport Italy? Le 12 squadre sono state suddivise in due gironi da sei, con le prime due di ogni gruppo che accederanno direttamente alle semifinali. Le seconde otteranno il pass per i quarti mentre le terze e quarte classificate prenderanno parte alle Last Chance, un mini torneo simile ai play-in che decreterà la formazione che potrà continuare la sua cavalcata verso la finale. Le ultime due dei gruppi dovranno dire addio al torneo. Ogni squadra nella prima fase giocherà quindi cinque partite contro formazioni del suo stesso girone, al termine verrà stilata la classifica utile per far scattare la fase ad eliminazione diretta. Clicca qui per scoprire il calendario della prima giornata di KL Cup.

Una prima giornata che si apre alle 17 con la sfida, verrebbe da dire emblematica, tra BIGBRO e Caesar: ovvero, i nuovi arrivati contro gli ultimi della prima edizione della Kings League Lottomatica.sport. I D-Power del duo Leotta-Vieri e i Boomers di Fedez se la vedranno rispettivamente contro Zeta e TRM, ovvero le protagoniste della finale della Kings League Lottomatica.sport. Sei partite da non perdere, da seguire in live streaming direttamente sul sito di Lottomatica.sport.

Essendo circoscritto in un mese, il torneo si gioca a ritmi serrati e questo non può che favorire spettacolo e adrenalina. Il 17 novembre si terranno le Final Four italiane e la squadra vincitrice volerà a Berlino per sfidare, il prossimo 22 novembre, le "regine" delle Cup europee. Il giorno di riferimento del torneo resta il lunedì, con due "infrasettimanali" al giovedì.

Nuovi protagonisti, nuove regole (da scoprire in corso d'opera) e un nuovo appassionante viaggio nell'universo Kings League.

