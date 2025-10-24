Chivu, dopo Gasperini sgambetto anche a Conte? I numeri di Napoli-Inter

Stessi punti in classifica ma umori ben diversi. Napoli e Inter , di fronte sabato 25 ottobre alle 18, cade all'8ª di campionato ed è ancora presto per definirlo uno "spareggio scudetto". Ma i punti in palio pesano parecchio visto che di fronte ci sono le due formazioni che fino all'ultimo si sono contese il tricolore un anno fa.

Nerazzurri a caccia dell'ottava vittoria consecutiva

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Napoli ha vinto solo uno degli ultimi sei match giocati tra le mura amiche in Serie A contro l'Inter. Il protagonista assoluto della storia recente, però, è stato il pareggio e più precisamente l'1-1, visto negli ultimi tre incroci tra le due formazioni. Il più recente, andato in scena il 1° marzo, ha visto Billing rispondere a Dimarco: una tappa cruciale nella marcia che portò Conte e i suoi a tagliare per primi il traguardo nella stagione 2024/25.

Momento difficile per il Napoli, reduce dai ko contro Torino e Psv. Mai come adesso i partenopei hanno bisogno di stringersi nel caldo abbraccio del loro popolo: in casa, infatti, Politano e compagni hanno vinto le prime quattro partite ufficiali della stagione e sono imbattuti da dicembre 2024: contro la Lazio l'ultimo passo falso.

Tornando al presente, le statistiche dicono che Napoli e Inter - insieme alla Roma, tutte tra l'altro a quota 15 in classifica - sono rimaste le sole squadre a non aver ancora pareggiato in questo campionato. L'Inter si presenta al Maradona forte del miglior attacco della Serie A (18 reti), il Napoli (12 reti segnate) è al secondo posto in questa speciale graduatoria. In fatto di gol subìti le due squadre praticamente si equivalgono: 8 l'Inter, 7 il Napoli.

Tra campionato e Champions la squadra di Chivu ha in scia sette vittorie consecutive e la ritrovata solidità difensiva dei nerazzurri (2 gol subìti nel periodo considerato) è un ulteriore segnale della crescita interista. A Conte il compito di riportare sulla terra Lautaro Martinez (5 gol in 17 partite in carriera contro il Napoli) e compagni.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.