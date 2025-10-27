Kings Cup Lottomatica.sport Italy, 3° matchday: scocca l'ora delle sfide al vertice!

Succedono cose folli, imprevedibili, nel pieno rispetto dello stile del torneo. La Kings Cup Lottomatica.sport Italy giovedì ha mandato in archivio la 2ª giornata e sorprende come il capocannoniere della competizione sia un... portiere: Leandro Casapieri , 6 centri per il goleador dei BIGBRO . Classifica che comincia a delinearsi per un torneo che va veloce e, vale la pena ricordarlo, nel giro di un mese eleggerà la squadra che volerà alle European Finals con i vincitori delle leghe di Germania e Spagna. Oggi, a partire dalle 17 nella nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese , scatta il 3° Matchday della Kings Cup Lottomatica.sport Italy : tutte le partite sono disponibili in live streaming su Lottomatica.sport .

Le partite del 3° matchday: ecco chi sono i protagonisti e dove vederle

Le 12 squadre si stanno dando battaglia senza risparmiarsi e, per ora, la classifica del gruppo A premia la capolista Alpak che ha 5 punti, uno in più rispetto a BIGBRO e Underdogs.

Il 3° matchday prende il via oggi alle 17 proprio con la sfida al vertice tra Alpak e BIGBRO. Il team di Moonryde è reduce dalla vittoria per 5-1 sui Circus, in cui il punto esclamativo l'ha messo Spizzi (alias di Alessandro Florenzi) con un gol meraviglioso: sombrero e conclusione di controbalzo. Gli Alpak hanno battuto 6-2 i Caesar, che privi di Loiodice e Lagzir non sono riusciti a confermarsi dopo l'esordio vittorioso (agli shootout) contro gli Underdogs.

Per non essere da meno rispetto al girone A, anche il gruppo B propone un match ad alta quota. Alle 21 i campioni in carica dei TRM affronteranno i lanciatissimi Stallions di Blur, che hanno vinto 5-3 un match tutt'altro che banale contro i Boomers (pesante l'assenza di Lo Faso per la truppa di Fedez). Di contro, la squadra di Marzaa ha piegato 5-3 gli Zeta in una "folle" riedizione della finale del primo split della Kings League Lottomatica.sport Italy. Grande avvio per Vagge e compagni, avanti di tre gol dopo 13', poi il tentativo di rimonta degli Zeta che nel finale hanno sfiorato più volte il pareggio, prima di incassare il gol del definitivo 5-3 da parte di Di Dio. Zeta dunque ancora al palo nel gruppo B, e questo fa certamente notizia. Come ha fatto notizia l'esordio nella Kings Cup Lottomatica.sport Italy di Djidji, ex calciatore del Torino.

Tra Stallions e TRM occhio al terzo incomodo, i D-POWER. La vittoria agli shootout sulle Zebras ha portato Sigurtà e compagni a quota 5 punti, subito dietro alla coppia formata da TRM e Stallions. Proprio l'attaccante biellese, a segno al debutto nel match con gli FC Zeta, è uno dei volti emergenti del torneo: entrato grazie ai tryouts ufficiali della Lega, è stato scelto come first pick nel nuovo giro di draft che ha preceduto la Kings Cup Lottomatica.sport Italy.

Poco importa, a conti fatti, che i presidenti Vieri e Leotta nelle prime due partite abbiano sbagliato entrambi i rigori presidenziali. C'è tempo per correggere... il tiro. Magari, già contro i Boomers di Fedez (partita delle ore 20), intenzionati a portare a casa i primi punti in questa appassionante Kings Cup Lottomatica.sport Italy.

