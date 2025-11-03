Quinta giornata della Kings Cup Lottomatica.sport Italy, chi va ai playoff? Oggi tutti i verdetti

Presidenti che scendono in campo li trovate solo nel più rivoluzionario torneo di calcio del mondo. La quarta giornata della Kings Cup Lottomatica.sport Italy non ha tradito le attese, regalando grandi emozioni ai numerosi appassionati che hanno ammirato le giocate dei loro beniamini. Un torneo in cui le 12 squadre, suddivise in due gironi da 6, si apprestano a disputare l'ultima partita di questa prima fase. Tutto apertissimo in ottica qualificazione alle semifinali , ai quarti e alle Last Chance , fase che vedrà protagoniste le terze e quarte classificate dei due gruppi. Voglia di scoprire i verdetti ? Lo show inizia alle ore 17, nella consueta cornice della Fonzies Arena di Cologno Monzese . Tutte le partite del 5° matchday della Kings Cup Lottomatica.sport Italy sono disponibili in live streaming su Lottomatica.sport .

Si parte con Boomers-Zeta, in chiusura Underdogs-BIGBRO

Le squadre della Kings Cup Lottomatica.sport Italy erano determinate prima e durante il torneo, figurarsi adesso che ogni giocata, ogni gol (segnato e fallito) può decidere le sorti dell'intera avventura. Nel gruppo A le sei squadre sono racchiuse nello spazio di soli 4 punti, dagli 8 della capolista Underdogs ai 4 dei Circus. I ragazzi di GrenBaud, alla luce del ko contro i Caesar, dovranno affrontare un vero e proprio "spareggio per sopravvivere" contro gli Alpak: solo la vittoria garantisce un posto nei playoff.

Caesar permettendo, la sfida tra gli Underdogs del capocannoniere Perrotti e i BIGBRO (in chiusura di giornata, alle 22) vale il primato in classifica del gruppo A. Al team di Moonryde non sono bastati i gol "made in Serie A" di Spizzi (alias di Alessandro Florenzi) e Moscardelli per domare i Gear7, che vincendo (7-6) hanno lasciato aperta una porta di accesso ai playoff.

Nel gruppo B gli Stallions hanno fallito il primo match point per qualificarsi direttamente alle semifinali. La squadra di Blur ha pagato dazio contro gli Zeta, ultimi ma decisi a non rassegnarsi. E così è stato: 7-6 alla capolista, ora raggiunta i vetta dai TRM. I campioni del primo split della Kings League Lottomatica.sport Italy hanno ruggito contro i D-POWER, che ora si giocano tutto proprio contro gli Stallions: match imperdibile, in programma alle 21. Per scoprire in che posizione termineranno i TRM, invece, è obbligatorio seguire la sfida delle 20 contro gli Zebras.

Vi incuriosiscono le statistiche sui precedenti? Eccone una. I TRM hanno battuto 4-2 gli odierni rivali, a febbraio, in occasione del primo split della Kings League Lottomatica.sport Italy.

Per tutte le informazioni sulla Kings Cup Lottomatica.sport Italy e per seguire il live streaming della 5ª giornata puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.