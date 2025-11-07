Derby Juve-Toro: granata imbattuti da cinque turni, missione clean sheet per Spalletti

Un derby non si gioca, si vince: una massima che vale anche per Juventus-Torino , in programma sabato 8 novembre alle 18. La storia, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , dice che i granata non battono i cugini bianconeri addirittura dal 26 aprile 2015. Ma in questo campionato gli uomini di mister Baroni (squalificato per il rosso ricevuto contro il Pisa) hanno battuto Roma e Napoli (decisivo in entrambe le sfide il Cholito Simeone) senza subìre gol: Spalletti è avvertito.

Precedenti e possibili protagonisti: Yildiz contro Simeone

Il neo tecnico della Juve ha debuttato con un successo in campionato contro la Cremonese (2-1) per poi pareggiare 1-1 in Champions League a Torino contro lo Sporting.

In carriera l'ex Ct dell'Italia ha affrontato 25 volte il Torino ed è uscito vittorioso in 14 occasioni, a fronte di 5 pareggi e 6 sconfitte.

Un Torino che arriva al derby della Mole con una striscia di cinque risultati utili di fila, due vittorie e tre pareggi. Dalla 6ª giornata in poi il cambio di passo dei granata è stato evidente, soprattutto in zona gol: 8 i gol segnati nelle ultime cinque partite contro i 2 delle prime cinque.

La Juve deve ritrovare prima di tutto la solidità difensiva necessaria per rendere concreto l'obiettivo scudetto: dopo i clean sheet di inizio stagione contro Parma e Genoa, la Vecchia Signora non ha subìto gol solo contro il Milan nelle successive otto giornate di Serie A.

L'ultimo Juve-Toro giocato allo Stadium lo scorso anno è terminato con la vittoria dei bianconeri per 2-0, con gol finale di Yildiz che poi ha sbloccato anche la stracittadina giocata al ritorno e finita in parità per effetto del gol di Vlasic.

Soltanto uno degli ultimi otto scontri diretti è terminato con almeno tre reti totali: 28 febbraio 2023, Juventus-Torino 4-2. Protagonisti diversi da quelli di oggi ma stessi presupposti, quelli di un Juve-Toro più combattuto che spettacolare. Perchè un derby non si gioca, si vince.

