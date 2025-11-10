Kings Cup Lottomatica.sport Italy, oggi Last Chance e quarti: si parte con la sfida tra BIGBRO e D-POWER

La fase a gironi della Kings Cup Lottomatica.sport Italy è andata in archivio, oggi iniziano le sfide ad eliminazione diretta. Come da regolamento, si parte con i Last Chance , ovvero due partite in cui si affronteranno le terze e quarte classificate dei due gironi. A seguire i quarti di finale, dunque il torneo entra più che mai nel vivo e si avvicina ad eleggere la vincitrice. Finita qui? No, visto che la "regina" della Kings Cup Lottomatica.sport Italy andrà poi a giocarsi il titolo di Campione d'Europa in un triangolare internazionale con le vincitrici della Kings Cup spagnola e tedesca. Le partite valevoli per Last Chance e quarti di finale sono disponibili, come di consueto, in live streaming su Lottomatica.sport .

Secret cards protagoniste: ecco chi può beneficiarne

Fonzies Arena di Cologno Monzese in fermento per il primo match, previsto per le ore 18, tra BIGBRO e D-POWER. Solo una delle due new entry del torneo potrà andare avanti e sfidare, nei quarti, i fortissimi TRM di Marzaa, nonchè vincitori del primo split della Kings League Lottomatica.sport Italy. Da segnalare il vantaggio, non di poco conto, di cui potranno beneficiare i BIGBRO di Moonryde, terzi classificati nel girone A: potranno infatti contare su una doppia Secret Card nel match contro la squadra di Diletta Leotta e Bobo Vieri, quarta classificata nel gruppo B. Anche i Boomers di Fedez (terzi nel girone B) sono in possesso di una Extra Secret Card e proveranno a sfruttarla al meglio nel match contro gli Alpak, che dal canto loro hanno ufficializzato Alessandro Colombo, top scorer dello split 1.

Il fattore imprevedibilità delle Cards è uno degli elementi che fa salire il livello di spettacolo del torneo: per scoprire in cosa consistono, non resta che godersi lo spettacolo. A seguire da vicino le due partite dei Last Chance non saranno solo le migliaia di appassionati ma anche TRM e Caesar. Ovvero, le due squadre che hanno chiuso al secondo posto nei rispettivi gironi e che si giocheranno l'accesso alla semifinale: i TRM contro la vincente tra BIGBRO e D-POWER, i Caesar contro chi avrà la meglio al termine di Boomers-Alpak.

Per tutte le informazioni sulla Kings Cup Lottomatica.sport Italy e per seguire il live streaming delle sfide dei Last Chance e dei quarti di finale, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.