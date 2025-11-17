Fan of the KINGS: Fly to Brazil, parte il concorso di Lottomatica.sport con un viaggio da re in terra carioca

Lottomatica.sport premia la passione dei fan per la Kings League , il rivoluzionario torneo di calcio a 7 che sta conquistando il pubblico italiano. Scatta infatti oggi " Fan of the Kings: Fly to Brazil ", l'avvincente concorso lanciato dal portale di informazione sportiva per testare la conoscenza degli appassionati sull'universo della Kings League: in palio la possibilità di vivere un'esperienza da Re alle Kings World Cup Nations in Brasile e vincere una delle 12 maglie da gioco ufficiali della competizione in ognuna delle tre sessioni di gioco.

Concorso "FAN OF THE KINGS: FLY TO BRAZIL", come iscriversi e come funziona

Il concorso è strutturato in tre fasi: la prima fase inizia oggi lunedì 17 novembre, in occasione della Final Four della Kings Cup Lottomatica.sport, la seconda scatterà il venerdì successivo, nel corso delle European Finals, mentre la terza fase è prevista per lunedì 1° dicembre. In ciascuna delle tre fasi, rispondendo correttamente alla domanda del Kings Quiz, si possono vincere una delle 12 maglie di gioco e accumulare Kings Coins che permettono di partecipare all'estrazione finale, dove in palio c'è un pacchetto Vip per 2 persone per la finale delle Kings World Cup Nations in Brasile il prossimo 16 gennaio 2026!

Partecipare al contest è semplice e intuitivo. A partire da oggi e per tutta la durata del concorso, basterà effettuare la registrazione del proprio profilo sul portale di Lottomatica.sport compilando il form con i propri dati personali, accettare il regolamento e cliccare su "Inizia il Quiz".

Gli utenti avranno quindi 30 secondi per rispondere a una domanda a risposta multipla relativa alla Kings League e, qualora fosse esatta, potranno calciare il Fan Penalty per scoprire subito se hanno vinto una delle 12 maglie ufficiali del torneo. Inoltre, per ogni risposta esatta fornita in ciascuna sessione di gioco, guadagneranno un Kings Coin valido per la partecipazione all'estrazione finale. Più Kings Coins accumuleranno durante le fasi di gioco, maggiori saranno le chance di vincere l'esperienza VIP in Brasile alle Kings World Cup Nations.

Infine, accedendo al concorso tramite QR CODE, disponibile nelle prime due sessioni di gioco durante il live streaming delle Finals di Kings Cup Lottomatica.sport e della Kings Cup Europe, i Kings Coins dell'utente raddoppiano!

Kings Cup Lottomatica.sport Italy - Stasera la Final Four

Alla Fonzies Arena di Cologno Monzese va in scena la giornata conclusiva della Kings Cup Lottomatica.sport Italy, con le due semifinali e la grande finale che decreterà il campione italiano della Kings Cup. La squadra vincitrice rappresenterà l'Italia nel triangolare europeo della Kings Cup Europe, che si terrà dal 21 al 24 novembre a Colonia, Barcellona e Milano, contro le campionesse di Spagna e Germania.

Ad aprire le danze, alle ore 18, la sfida tra Stallions e Caesar. In virtù del primo posto conquistato nel gruppo B, Blur e la sua truppa si sono messi comodi, "in poltrona", a veder sgomitare nell'Arena la loro prossima rivale: si tratta dei ragazzi di Er Faina ed En3rix, secondi classificati nel gruppo A, e vittoriosi sugli Alpak (6-3) nei quarti.

Promette spettacolo anche la seconda semifinale della Kings Cup Lottomatica.sport Italy, che vede di fronte Underdogs e TRM. Perrotti e compagni hanno dominato il gruppo A e, chiudendo in vetta alla classifica, hanno avuto il privilegio di aspettare la vincente di TRM-BIGBRO. Nessuna pietà da parte dei campioni in carica verso la pur valida new entry: 7-2 con Paolo Scienza (tanto per cambiare) sugli scudi: quarta volta da Mvp per lui che, insieme al portiere-goleador Alessandro Vagge, proverà a prendere per mano i suoi e portarli alla finalissima.

Per maggiori informazioni su come partecipare al concorso FAN OF THE KINGS: FLY TO BRAZIL e per seguire il live streaming della Kings League Cup Finals puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.