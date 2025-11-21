Statistiche di Inter-Milan, un derby da perdere... la testa!

I protagonisti del derby, tra passato e presente

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, si tratta del derby ufficiale numero 229, tenendo conto di tutte le competizioni; l'Inter guida dall'alto dei suoi 85 successi contro i 74 del Milan, 69 i pareggi. Proprio in parità si sono chiusi due degli ultimi tre derby della Madonnina mentre nel campionato in corso l'Inter, insieme alla Roma, è l'unica squadra a non aver ancora diviso la posta: otto vittorie e tre sconfitte. Il ruolino di marcia del Milan recita sei vittorie, quattro pareggi e un ko (contro la Cremonese all'esordio).

In Serie A l'Inter guida anche le classifiche relative a gol segnati (26), assist (21) e tiri (197). Il Milan per ora ha il primato della sfortuna: ben otto i legni colpiti (pali e traverse) dai rossoneri, due in più rispetto al Napoli di Conte.

Da un lato la forza d'urto dell'Inter, dall'altro la solidità del Milan, che ha incassato 9 reti contro le 12 degli uomini di Chivu. Vie diverse per arrivare all'obiettivo, come diverso è stato il rendimento con le big; meglio è andato il Milan, che contro Juventus, Napoli e Roma ha conquistato 7 punti su 9 disponibili. I nerazzurri, invece, hanno steccato gli esami contro Juve e Napoli mentre rispetto al Milan sono andati decisamente meglio con le "medio-piccole".

Non può che essere (anche) il derby di Chivu e Allegri. Il tecnico livornese torna a respirare l'aria della stracittadina sulla panchina rossonera: ha vinto le prime tre contro l'Inter, per poi collezionare un pareggio e quattro sconfitte. Un trend da invertire, forte della sua esperienza, contro il giovane ma ambizioso Chivu, che con la sua Inter ha vinto sette delle otto partite ufficiali giocate in casa quest'anno.

Dalla panchina al campo, sono tanti i duelli incrociati che infiammeranno San Siro: i guardiani della porta Sommer e Maignan, passando per la genialità di Calhanoglu (ex della sfida) e Modric, fino agli uomini copertina dell'attacco Lautaro Martinez e Leao: rispettivamente, 9 e 3 reti in 20 presenze nella stracittadina milanese.

Protagonisti attesi di un derby che vede Andriy Shevchenko miglior marcatore della storia con 14 reti, seguito da Giuseppe Meazza (13 in totale). Una sfida totale per la conquista della città e, forse, della vetta della classifica.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.