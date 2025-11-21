Fan of the KINGS: Fly to Brazil, seconda fase del concorso di Lottomatica.sport con in palio un viaggio da King in terra carioca!

La Kings Cup Lottomatica.sport Italy ha eletto la sua regina, o per meglio dire il suo Re . Si tratta dei Caesar dei presidenti Damiano Er Faina ed Enerix , che battendo gli Underdogs al termine di una finale al cardiopalma , si sono garantiti il diritto di disputare le Kings Cup Europe Finals . Il torneo ha avuto un enorme successo di pubblico e di utenti, per questo motivo Lottomatica.sport ha deciso di premiare la passione dei fan con il concorso " Fan of the Kings: Fly to Brazil ". Un avvincente contest lanciato dal portale di informazione sportiva per testare la conoscenza degli appassionati sull'universo della Kings League: in palio la possibilità di vivere un'esperienza da Re alle Kings World Cup Nations in Brasile e vincere una delle 12 maglie da gioco ufficiali della competizione in ognuna delle tre sessioni di gioco.

Concorso "FAN OF THE KINGS: FLY TO BRAZIL", come partecipare e cosa si può vincere

Il concorso è strutturato in tre fasi: la prima fase ha preso il via lo scorso lunedì 17 novembre, in occasione della Final Four della Kings Cup Lottomatica.sport. La seconda scatta domani, in occasione delle European Finals, mentre la terza fase è prevista per lunedì 1° dicembre. In ciascuna delle tre fasi, rispondendo correttamente alla domanda del Kings Quiz, si possono vincere una delle 12 maglie di gioco e accumulare Kings Coins che permettono di partecipare all'estrazione finale, dove in palio c'è un pacchetto Vip per 2 persone per la finale delle Kings World Cup Nations in Brasile il prossimo 17 gennaio 2026!

Vale la pena ricordare - a beneficio di chi ancora non fosse iscritto al concorso - come fare per partecipare. Per tutta la durata del concorso sarà sufficiente effettuare la registrazione del proprio profilo sul portale di Lottomatica.sport compilando il form con i propri dati personali, accettare il regolamento e cliccare su "Inizia il Quiz".

Gli utenti avranno quindi 30 secondi per rispondere a una domanda a risposta multipla relativa alla Kings League e, qualora fosse esatta, potranno calciare il Fan Penalty per scoprire subito se hanno vinto una delle 12 maglie ufficiali del torneo. Inoltre, per ogni risposta esatta fornita in ciascuna sessione di gioco, guadagneranno un Kings Coin valido per la partecipazione all'estrazione finale. Più Kings Coins accumuleranno durante le fasi di gioco, maggiori saranno le chance di vincere l'esperienza VIP in Brasile alle Kings World Cup Nations.

Infine, accedendo al concorso tramite QR CODE, disponibile nella seconda sessione di gioco durante il live streaming di domenica 23 novembre per la seconda giornata delle Kings Cup Europe Finals, i Kings Coins dell'utente raddoppiano!

Kings Cup Europe Finals: ecco le avversarie dei Caesar

Il grande giorno è arrivato! Prendono infatti il via oggi le Kings Cup Europe Finals, il triangolare internazionale tra le vincitrici della Kings Cup in Italia, Germania e Spagna. In rappresentanza della lega tedesca c'è la squadra del G2 Football Club mentre la Spagna affida ai Porcinos le sue chance di vittoria finale.

Si parte oggi a Colonia con la prima sfida che vedrà protagoniste, dalle 21.00, Germania e Spagna. Domenica 23 novembre, la squadra perdente affronterà l’Italia che, come detto, sarà rappresentata dai Caesar. Lunedì 24 novembre sarà la volta del match tra la vincente della sfida tra Spagna e Germania e l'Italia. Al termine delle tre partite, la squadra che otterrà più punti sarà eletta campionessa, qualora ci fosse una situazione di parità l'ultima parola spetterà agli shootout.

Per maggiori informazioni su come partecipare al concorso FAN OF THE KINGS: FLY TO BRAZIL e per seguire il live streaming delle Kings Cup Europe Finals, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.