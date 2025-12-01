Concorso Fan of the Kings: ultima occasione per vincere un viaggio in Brasile

Il trionfo dei Porcinos sui Caesar , reduci a loro volta dal successo nella Kings Cup Lottomatica.sport Italy , ha fatto calare il sipario su un 2025 ricco di emozioni per l'universo della Kings League. Il prossimo appuntamento da segnare sul calendario adesso è a gennaio 2026 : in Brasile, l' Italia capitanata da Blur scenderà in campo per la seconda edizione delle Kings World Cup Nations . Orgoglio e grandi ambizioni di vittoria per la truppa azzurra, con Lottomatica.sport che sarà presente come sponsor sulla maglia dell'Italia ai Mondiali in Brasile.

Concorso Fan of the Kings, come partecipare e premi in palio: tutti i dettagli

Sabato il presidente degli Stallions ha annunciato i giocatori italiani che prenderanno parte alla seconda edizione dei Mondiali, che avrà luogo in Brasile, a casa dei campioni della prima edizione della kermesse. Migliaia di appassionati hanno seguito le emozionanti partite della Kings Cup Lottomatica.sport Italy e delle European Finals: per due di loro il sogno di volare in Brasile sta per diventare realtà. Come? Grazie a Lottomatica.sport, che ha deciso di premiare la passione dei fan con il concorso "Fan of the Kings: Fly to Brazil". Un avvincente contest lanciato dal portale di informazione sportiva per testare la conoscenza degli appassionati sull'universo della Kings League: oltre alla possibilità di vivere un'esperienza da Re alle Kings World Cup Nations in Brasile, il concorso permette di vincere una delle 12 maglie da gioco ufficiali della Kings Cup Lottomatica.sport Italy.

Oggi, lunedì 1 dicembre, è prevista la terza e ultima fase del contest: occasione irripetibile per chi ancora non avesse avuto modo di partecipare. La procedura è semplice e intuitiva, è sufficiente effettuare la registrazione del proprio profilo sul portale di Lottomatica.sport compilando il form con i propri dati personali, accettare il regolamento e cliccare su "Inizia il Quiz".

Gli utenti avranno quindi 30 secondi per rispondere a una domanda a risposta multipla relativa alla Kings League e, qualora fosse esatta, potranno calciare il Fan Penalty per scoprire subito se hanno vinto una delle 12 maglie ufficiali del torneo. Inoltre, per ogni risposta esatta fornita in questa sessione di gioco, guadagneranno un Kings Coin valido per la partecipazione all'estrazione finale.

Per maggiori informazioni su come partecipare al concorso FAN OF THE KINGS: FLY TO BRAZIL, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.