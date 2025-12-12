Roma-Como, difese top e non solo: che sfida tra Soulé e Nico Paz

Un posticipo di importanza Capitale. La 15ª giornata di Serie A si chiude lunedì sera con Roma-Como , chiamate a ripartire dopo i risultati deludenti delle ultime giornate. Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , sarà il 30° confronto in Serie A tra le due formazioni: la Roma ne ha vinti 15, il Como 6. Tra Gasperini e Fabregas invece ci sono solo due precedenti , terminati con un successo per parte.

Roma senza pareggi, il Como invece...

Numeri alla mano è la difesa il vero punto di forza delle due squadre. La Roma in Serie A è la squadra che ha subìto meno gol, 8, il Como (insieme a Lazio e Milan) è subito dietro con 11 reti al passivo. Di più: i giallorossi non hanno mai incassato più di un gol in un singolo incontro, tanto che i 5 ko rimediati sono tutti arrivati con lo score di 0-1. Non sorprende quindi che la Roma, in questo campionato, sia una delle poche squadre (insieme a Como e Lazio) ad aver raggiunto la doppia cifra in materia di partite terminate con massimo due reti.

Per una Roma che procede senza pareggi, ecco un Como che ha diviso la posta in sei occasioni. Di pareggi però non ce ne sono stati negli ultimi 4 precedenti in massima serie tra capitolini e lombardi: due vittorie a testa. All'Olimpico, lo scorso anno, vinse 2-1 in rimonta la Roma di Ranieri.

Con 10 partecipazioni alle reti della sua squadra, Nico Paz non può che rappresentare la principale insidia per la porta difesa dal sempre ottimo Mile Svilar. Aperta parentesi: per il portiere della Roma sono 6 i clean sheet all'attivo, gli stessi collezionati dall'estremo difensore del Como Butez.

Gasperini confida nell'estro di Matias Soulé: 4 gol e 2 assist per il fantasista argentino, a caccia del suo primo gol in quella che sarà la sua terza sfida contro i lariani.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.