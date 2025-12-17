Supercoppa italiana, si parte con Napoli-Milan: secondo round tra Conte e Allegri

Napoli e Milan "si tirano" fuori momentaneamente dalla lotta scudetto per volare in Arabia Saudita. Sarà proprio la seconda sfida stagionale tra Conte e Allegri a inaugurare la final four della Supercoppa italiana edizione 2025, che per la sesta volta sarà ospitata dalla capitale saudita Riad. Il match tra la squadra campione d'Italia dello scorso campionato e la finalista perdente della Coppa Italia è in programma giovedì 18 dicembre, alle ore 20 italiane.