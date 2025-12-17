Supercoppa italiana, si parte con Napoli-Milan: secondo round tra Conte e Allegri

Napoli e Milan "si tirano" fuori momentaneamente dalla lotta scudetto per volare in Arabia Saudita. Sarà proprio la seconda sfida stagionale tra Conte e Allegri a inaugurare la final four della Supercoppa italiana edizione 2025, che per la sesta volta sarà ospitata dalla capitale saudita Riad. Il match tra la squadra campione d'Italia dello scorso campionato e la finalista perdente della Coppa Italia è in programma giovedì 18 dicembre, alle ore 20 italiane.
Napoli-Milan, statistiche e protagonisti: McTominay contro Pulisic
Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, a Riad andrà in scena il 179° confronto tra le due squadre. Il bilancio vede i rossoneri condurre per 71 vittorie a 53 e l'ultimo graffio del Diavolo è arrivato proprio nel campionato in corso: il 28 settembre al Meazza gli uomini di Allegri si imposero per 2-1.
Il livornese resta tuttavia in svantaggio nel personale duello da allenatore, in carriera, contro Antonio Conte: in quest'ambito il salentino vanta cinque successi in nove scontri diretti.
Il Milan atterra a Riad con il proposito di difendere il titolo vinto lo scorso anno battendo in finale l'Inter dopo un'epica rimonta. I rossoneri hanno alzato la coppa al cielo otto volte (una in meno della Juventus) contro le due del Napoli, fermo ai trionfi del 1990 e del 2014.
Morale non al top per le due squadre visti i risultati dell'ultimo weekend di campionato. Il Milan ha pareggiato 2-2 a San Siro col Sassuolo, ad Allegri non è bastata la doppietta del bomber di giornata Bartesaghi e così l'Inter ne ha approfittato per superare, in un colpo solo, anche il Napoli piegato da un'ottima Udinese.
Battute d'arresto in parte legate anche agli infortuni con cui i due tecnici devono continuamente far fronte. Alla voce "possibili protagonisti", quindi, si iscrivono i soliti noti. Sponda Milan Christian Pulisic, l'uomo da 9 gol e 2 assist in 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia.
In casa Napoli Scott McTominay resta il perno della squadra pur avendo arretrato il suo raggio d'azione: in campionato ha segnato solo 2 reti (3 invece in Champions), l'ultima delle quali lo scorso 25 ottobre all'Inter.
