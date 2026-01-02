Kings World Cup Nations, si parte con Italia-Francia! Il Mondiale degli Azzurri inizia contro i Blues di Adil Rami

Il 2026 inizia nel segno della Kings League . Il torneo più rivoluzionario del mondo è pronto ad infiammare la sua numerosa fanbase con la seconda edizione della competizione per Nazioni: la Kings World Cup Nations . Il torneo si disputa in casa della nazionale che ha vinto lo scorso anno, il Brasile , e l' Italia è presente ai nastri di partenza come pure è presente, sulle maglie degli Azzurri, Lottomatica.sport in qualità di sponsor.

Italia-Francia: tutto quello che c'è da sapere sul debutto degli Azzurri

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, l'Italia è decisa a riscattare la deludente esperienza dello scorso anno quando fu eliminata dopo solo due partite e altrettanti ko contro Giappone (1-3) e Spagna (5-8). La truppa del presidente Blur può fare tesoro di quella esperienza e sfruttare il talento dei suoi uomini più rappresentativi (Gelsi, Rossi, Perrotti, Scienza e Lo Faso solo per citare alcuni dei convocati) nel tentativo di spingere il più avanti possibile il sogno Mondiale.

Sarà proprio l'Italia ad avere onere e onore di aprire il torneo. Il match inaugurale è in programma il 3 gennaio alle 18.00 (orario italiano) contro la Francia del presidente Adil Rami. Per i Blues dell'ex difensore del Milan si tratta del debutto assoluto in questo torneo e chissà che questo non possa rappresentare un vantaggio per Lo Faso e compagni.

Il match dell'Italia interessa il gruppo C, in cui sono inserite anche Algeria e Polonia. Nei primi due giorni - 3 e 4 gennaio - scendono in campo le 20 nazionali che fanno parte dei 5 gironi. Il regolamento prevede che alla fase finale accederanno le prime due classificate più la migliore terza dei 5 gruppi.

Le capolista dei rispettivi gironi voleranno direttamente ai quarti mentre le seconde e la migliore terza si giocheranno il pass nei Last Chance, una sorta di Playoff che gli appassionati della Kings League Cup hanno già avuto modo di apprezzare.

Inizia dunque un viaggio emozionante che durerà per due settimane, in cui tutte le nazionali hanno un solo obiettivo: volare all'Allianz Parque di Sao Paulo. Qui, il 17 gennaio, avrà luogo la finalissima. L'Italia vuole esserci, per scrivere la storia.

