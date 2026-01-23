Juventus-Napoli, Spalletti cerca la rivincita contro Conte

Oltre a Roma-Milan la 22ª giornata di Serie A regala un'altra super sfida che può incidere notevolmente su Champions e scudetto. Alle ore 18.00 di domenica 25 gennaio il fischio d'inizio di Juventus-Napoli . Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , sarà solo il secondo confronto in gare ufficiali tra gli allenatori Spalletti e Conte (che è anche un grande ex bianconero), due che hanno fatto la storia recente del Napoli. Il primo atto è andato in scena nel girone d'andata, quando gli azzurri vinsero per 2-1 .

Quante reti allo Stadium? Occhio ai precedenti

Non un episodio isolato quello del "Maradona" visto che tre degli ultimi quattro precedenti tra le due squadre sono terminati con il risultato di 2-1, sempre in favore dei partenopei. Almanacco alla mano, invece, l'1-1 è il risultato più frequente di questa grande classica del calcio italiano: ben 22 incontri sono terminati così.

Per il Napoli vincere vorrebbe dire, nel peggiore dei casi, restare a meno sei dall'Inter capolista e mandare a meno sette i bianconeri, diventati dei temibili rivali nella corsa ad un posto nella prossima Champions. Luciano Spalletti è il vero artefice di questa rinascita: con lui in panchina, la Juve ha conquistato 24 punti frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte: contro Cagliari e, appunto, Napoli. Solo Inter (31) e Milan (28) hanno fatto meglio nel periodo considerato.

Il Napoli ha sfoggiato più volte prove gagliarde contro le "big", anche in piena emergenza infortuni: vedi il 2-2 sul campo dell'Inter con doppietta di McTominay. Altrettanto vero che le 4 sconfitte in campionato rimediate dagli azzurri sono arrivate tutte in trasferta e in 3 di queste il Napoli non ha segnato.

Risultati delle due squadre alla mano, Juve-Napoli non sarà una sfida con molte reti. Una conferma arriva anche dalla storia "recente" gli ultimi 4 scontri diretti giocati a Torino sono terminati con un massimo di due gol totali.

