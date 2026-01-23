Tuttosport.com
Roma-Milan, nei precedenti Allegri è davanti a Gasp: il Diavolo vuole confermarsi l'anti-Inter

Statistiche e curiosità targate Lottomatica.sport su uno dei due big match della 22ª giornata di Serie A
3 min
Roma-MilanLottomatica.SportStatistiche
Roma-Milan, nei precedenti Allegri è davanti a Gasp: il Diavolo vuole confermarsi l'anti-Inter© LAPRESSE

Gasperini per portarsi a meno uno dal Milan e sfatare il tabù "big match"; Allegri per non perdere terreno dall'Inter che nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A ha un impegno agevole contro il Pisa. Sfida ad alta quota domenica (ore 20.45) all'Olimpico tra la quarta e la seconda forza del campionato.

Sfida tra super difese ma la storia dice...

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, sarà la sfida numero 31 tra Gasperini e Allegri, che da allenatore ha avuto la meglio in 14 occasioni sul tecnico di Grugliasco, fermo a 6 successi.

Gasp vorrà vendicare il ko più recente, rimediato all'andata quando il Diavolo si impose con una zampata di Pavlovic. In quell'occasione Paulo Dybala, tornato al gol contro il Torino dopo un digiuno che durava dal 26 ottobre, si fece parare da Maignan il rigore del possibile 1-1. La Roma ha dunque flirtato col pareggio ma non lo ha mai toccato "con mano": lo score giallorosso in questo campionato recita 14 vittorie e 7 sconfitte, 5 delle quali maturate in occasione di scontri diretti con le "big". Ed è proprio qui che la Roma deve migliorare.

Il Milan invece non perde dalla prima giornata, 1-2 con la Cremonese. Per confermarsi l'anti-Inter il Diavolo deve superare il test dell'Olimpico: in questo stadio le ultime otto sfide ufficiali giocate contro la Roma hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Un dato che però si scontra con le statistiche del campionato in corso: dopo la Lazio, la Roma è la squadra che fa registrare il maggior numero di partite (16) chiuse con almeno una porta inviolata. Da tener poi presente che, insieme al Como, Roma e Milan sono le squadre che hanno subìto meno gol di tutti: ben 10 i clean sheet collezionati da giallorossi e rossoneri in questo campionato.

Per rimanere aggiornatto sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.

