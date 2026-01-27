Napoli-Chelsea, Conte ha due alleati per battere i "suoi" Blues

Ultima chiamata per il Napoli in Champions League . La squadra di Antonio Conte si gioca l'accesso ai playoff di Champions League contro il Chelsea , che (vista la classifica) può e vuole evitare gli insidiosi spareggi e volare direttamente agli ottavi di finale .

McTominay, che numeri contro i londinesi

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Napoli ha perso solo una delle ultime venti partite casalinghe di Champions League. Il fattore campo può dunque essere decisivo come lo è stato in occasione dei due scontri diretti tra Napoli e Chelsea nella Champions 2011/12: 3-1 per il Napoli all'andata, 4-1 (dopo i supplementari) per gli inglesi a Londra.

Il Chelsea è squadra che ha un curriculum europeo di tutto rispetto ma lontano da Stamford Bridge può andare in difficoltà. In questa "fase campionato" ha perso 3-1 col Bayern, pareggiato 2-2 col Qarabag e perso 2-1 contro un'altra squadra italiana, l'Atalanta. Qarabag che il Napoli al Maradona ha invece battuto 2-0, poi altro successo per 2-1 con lo Sporting e 0-0 con l'Eintracht. Nessun sentimentalismo dunque per Antonio Conte, che da allenatore ha portato i londinesi alla vittoria di Premier League (2017) e FA Cup (2018).

I partenopei proveranno a ritrovare linfa vitale dalla solidità difensiva, l'arma migliore con cui Conte ha saputo fronteggiare emergenza e stress da tour de force. Eccezion fatta, però, per lo 0-3 incassato nell'ultima di campionato a Torino per mano della Juventus di Spalletti.

In match come questi c'è un uomo che, più degli altri, è pronto a mettersi l'elmetto e a scendere nell'arena: si tratta dell'highlander scozzese Scott McTominay. È lui il capocannoniere azzurro in Champions (4 reti) e con i Blues ha una tradizione assai favorevole. MCT ha infatti perso solo uno dei 13 match giocati in carriera contro il Chelsea a cui ha anche segnato 2 reti.

